Caso Epstein, Melania Trump nega qualsiasi coinvolgimento: 'Su di me solo menzogne'

AGI - La first lady statunitense, Melania Trump, ha negato qualsiasi collegamento con i crimini commessi da Epstein.
La first lady statunitense ha rilasciato una sorprendente dichiarazione davanti alle telecamere per negare accuse non specificate nei suoi confronti e nei confronti del condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein. "Le bugie che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi", ha detto. "Le persone che mentono su di me sono prive di standard etici, umiltà e rispetto".
Le dichiarazioni rilasciate dalla 55enne ex modella davanti alle telecamere alla Casa Bianca sono arrivate all'improvviso, senza alcuna spiegazione del motivo per cui ora avrebbe tirato in ballo il defunto molestatore sessuale Epstein.
"Le bugie che mi collegano al vergognoso Jeffrey Epstein devono finire oggi", ha detto. "Le persone che mentono su di me sono prive di standard etici, umilta' e rispetto".
La first lady di origine slovena ha negato categoricamente qualsiasi legame con Epstein, con il quale lei e suo marito erano stati precedentemente fotografati sulla scena sociale newyorkese. Ha detto che "immagini e dichiarazioni false su Epstein e me" circolano sui social media "ormai da anni. Sii cauto su ciò in cui credi: queste immagini e storie sono completamente false".
Le dichiarazioni di Melania Trump riaccendono il caso Epstein
La dichiarazione servirà a riaccendere lo scandalo Epstein proprio mentre l'attenzione dei media inizia ad allontanarsi dalla guerra di Trump in Iran. Epstein è morto in custodia federale nel 2019 in attesa del processo per accuse di traffico sessuale che coinvolgevano minori, ma lo scandalo ha ripetutamente messo in ombra la seconda presidenza di Trump.
Nell'ultimo anno il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubbliche ingenti tranche di fascicoli relativi a Epstein. Il Presidente ha anche negato qualsiasi collegamento con i crimini di Epstein. "Non sono mai stato a conoscenza degli abusi commessi da Epstein sulle sue vittime. Non sono mai stato coinvolto in alcun modo. Non ho partecipato".
"Non sono mai stata sull'aereo di Epstein e non ho mai visitato la sua isola privata", ha detto Melania Trump. La first lady ha inoltre esortato il Congresso a tenere un'udienza pubblica per i sopravvissuti agli abusi di Epstein, per "dare a queste vittime l'opportunità di testimoniare sotto giuramento"