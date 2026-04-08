La richiesta di Kiev: 'Ora gli Usa si concentrino sull'Ucraina'
La richiesta di Kiev: "Ora gli Usa si concentrino sull'Ucraina"
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La richiesta di Kiev: "Ora gli Usa si concentrino sull'Ucraina"

Il ministero degli Esteri: "La tregua tra Stati Uniti e Iran ha dimostrato il successo della "fermezza americana"
Ucraina
Dmytro Smolienko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
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AGI - Il ministero degli Esteri ucraino ha esortato Washington a fare pressione su Mosca affinché raggiunga un cessate il fuoco in Ucraina e ponga fine a oltre quattro anni di guerra, sostenendo che la tregua tra Stati Uniti e Iran ha dimostrato il successo della "fermezza americana".

"La fermezza americana sta dando i suoi frutti. Crediamo sia giunto il momento di dimostrare sufficiente fermezza per costringere Mosca a un cessate il fuoco e a porre fine alla guerra contro l'Ucraina", ha dichiarato Andriy Sybiga su X.

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"Una persona è morta, edifici residenziali stanno bruciando: i russi hanno colpito il distretto di Zaporizhia con bombe guidate". A riferirlo, come riporta Ukrainska Pravda, è il governatore di Zaporizhia, Ivan Fedorov. Nel villaggio di Balabyne, ha aggiunto, edifici residenziali e non sono stati distrutti o danneggiati a seguito dell'attacco, e sono scoppiati degli incendi. Il corpo di una persona deceduta è stato ritrovato sotto le macerie di una delle case.

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