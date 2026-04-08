Al Forensics accusa Telegram: 'Scambiati migliaia di foto e video di donne nude'

AGI - Decine di migliaia di foto e video di donne, alcune nude, condivise senza il loro consenso, sono state scambiate su gruppi e canali Telegram in Italia e Spagna. Lo rivela uno studio dell'Ong AI Forensics che punta il dito contro le responsabilità della piattaforma.
L'Ong afferma di aver identificato quasi 25.000 utenti attivi su gruppi e canali dedicati alla condivisione di foto e video di donne nude, a volte a pagamento. In totale, oltre 80.000 file tra foto, video e audio, alcuni generati dall'intelligenza artificiale e "principalmente sessualmente espliciti", sono stati scambiati sui 16 canali Telegram analizzati nell'arco di sei settimane.
Alcuni contenevano immagini di ragazze adolescenti. Gli autori dello studio hanno identificato altre pratiche all'interno di questi gruppi, come il doxxing (la condivisione di informazioni personali di una persona), molestie, istigazione allo stupro e distribuzione di materiale pedopornografico. Molti dei file in circolazione provenivano da altre piattaforme, come TikTok, Instagram e Snapchat. "Telegram viene spesso utilizzato come hub di ridistribuzione, dove contenuti estratti, trapelati o acquisiti da altre piattaforme vengono aggregati, archiviati e ridistribuiti", osservano gli autori.
L'Ong sottolinea il ruolo della piattaforma nella persistenza di questi gruppi. "Durante il periodo di osservazione, diversi gruppi sono stati chiusi da Telegram per poi riaprire poche ore dopo con gli stessi nomi, il che suggerisce che i meccanismi di moderazione di Telegram siano inadeguati", afferma il rapporto. Al momento della stesura del rapporto, "tutti i gruppi erano attivi", ha confermato AI Forensics.
"Telegram combina robuste funzionalità per la privacy, tra cui la crittografia end-to-end dei messaggi e gli account pseudonimi, con capacità di distribuzione su larga scala", sottolineano gli autori, sostenendo che ciò favorisce comportamenti abusivi. Il servizio di messaggistica consente anche la creazione di canali di distribuzione a pagamento.
Raccomandano di aggiungere Telegram all'elenco delle "piattaforme di grandi dimensioni" come definite dal Regolamento europeo sui servizi digitali (DSA), il che rafforzerebbe la supervisione di questi servizi.
La replica di Telegram
In risposta, Telegram ha dichiarato all'AFP che "i suoi sistemi di moderazione sono più efficaci nel prevenire la diffusione di massa di contenuti dannosi rispetto a quelli di piattaforme online molto grandi".
L'azienda afferma inoltre di vietare "la condivisione di contenuti intimi non consensuali, inclusi i deepfake pornografici", e dichiara che "la moderazione dei deepfake pornografici è complessa su tutte le piattaforme". Nell'agosto del 2024, il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato incriminato da un giudice istruttore francese con l'accusa di non aver agito contro la diffusione di contenuti criminali sul servizio di messaggistica.