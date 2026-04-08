Melania Trump rivendica la prima condanna anti-deepfake sessuali

AGI - Melania Trump rivendica il primo risultato giudiziario ottenuto sotto il Take It Down Act, la legge voluta dalla Casa Bianca contro i deepfake sessualmente espliciti diffusi senza consenso.
Melania Trump: "Grazie ai procuratori federali"
La first lady ha ringraziato pubblicamente i procuratori federali per aver “protetto gli americani dai crimini informatici in questa nuova era digitale”, dopo il patteggiamento di un uomo dell’Ohio accusato di aver perseguitato diverse donne con immagini intime reali e modificate con l’intelligenza artificiale.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, James Strahler, 37 anni, residente a Columbus, si è dichiarato colpevole di reati informatici legati alla diffusione di immagini sessualmente esplicite, reali e create con l’AI, oltre che di minacce violente.
Le accuse a James Strahler
Per gli inquirenti, riporta The Hill, l’uomo avrebbe installato sul proprio telefono più di due dozzine di piattaforme di intelligenza artificiale e oltre cento modelli web-based, utilizzandoli insieme a messaggi, telefonate e post online per molestare le vittime.
Le autorità federali hanno riferito che almeno sei donne adulte hanno ricevuto immagini di nudo, autentiche o manipolate con l’AI, senza il loro consenso. I procuratori sostengono inoltre che Strahler abbia pubblicato contenuti osceni generati artificialmente anche con i volti di minori della sua comunità, diffondendo centinaia di immagini e video su un sito riconducibile ad abusi sessuali su minori.
La prima condanna ai sensi del Take it down act
“Quella di oggi è la prima condanna ai sensi del Take It Down Act, che protegge le vittime da immagini sessualmente esplicite generate dall’AI senza consenso, cyberstalking e minacce di violenza”, ha scritto Melania Trump in un messaggio pubblicato su X, ringraziando il procuratore federale Dominick S. Gerace.
La legge firmata da Trump
La legge, firmata dal presidente Donald Trump meno di un anno fa, ha introdotto il reato di pubblicazione online di deepfake pornografici e di immagini o video sessualmente espliciti diffusi senza consenso. Il provvedimento impone inoltre ai siti web di rimuovere i contenuti entro 48 ore dalla segnalazione della vittima.
Il sostegno di Melania
Melania Trump aveva sostenuto apertamente il disegno di legge, inserendolo nel quadro delle iniziative dedicate al benessere dei più giovani e alla tutela dei minori online.
“Non tollereremo l’aberrante pratica di pubblicare immagini intime generate dall’AI di persone reali senza consenso”, ha dichiarato Gerace, assicurando che le autorità useranno “ogni strumento a disposizione” per perseguire chi crea e diffonde questo tipo di materiale.