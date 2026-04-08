Netanyahu: 'Il Libano escluso dal cessate il fuoco'

AGI - L'accordo sul cessate il fuoco di due settimane tra Stati Uniti e Iran "non include il Libano". Lo ha affermato, in un comunicato, l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Israele ha dichiarato di sostenere la decisione di Trump di sospendere i bombardamenti sull'Iran per due settimane "a condizione che Teheran riapra immediatamente lo Stretto e interrompa tutti gli attacchi contro gli Stati Uniti, Israele e i paesi della regione".
La Casa Bianca: "L'accordo è una vittoria per gli Usa"
L'accordo di cessate il fuoco con l'Iran è una "vittoria" per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt: "È una vittoria per gli Stati Uniti, resa possibile dal presidente Trump e dalle nostre formidabili forze armate", ha scritto su X.
Il Pakistan ufficializza i negoziati per venerdì a Islamabad
Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che Islamabad ospiterà delegazioni provenienti da Stati Uniti e Iran nel corso di questa settimana, dopo l'annuncio del cessate il fuoco in Medio Oriente. "Esprimo la mia più profonda gratitudine ai leader di entrambi i Paesi e invito le loro delegazioni a Islamabad venerdì 10 aprile 2026 per negoziare ulteriormente un accordo definitivo che risolva tutte le controversie", sostiene in un post su X. Il Pakistan, che ha stretto una stretta relazione con il presidente Donald Trump ed è sensibile agli sviluppi nel vicino Iran, è emerso nelle ultime settimane come canale di comunicazione tra Teheran e Washington. "Ci auguriamo vivamente che i 'colloqui di Islamabad' abbiano successo nel raggiungere una pace duratura e desideriamo condividere altre buone notizie nei prossimi giorni", ha dichiarato Sharif.