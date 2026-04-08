I 10 punti della proposta dell'Iran. C'è il pedaggio per Hormuz
I 10 punti della proposta dell'Iran. C'è il pedaggio per Hormuz
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I 10 punti della proposta dell'Iran. C'è il pedaggio per Hormuz

Teheran ha fissato dieci obiettivi per raggiungere la pace. Tra questi la fine degli attacchi e delle sanzioni
Massimo Basile
Una petroliera nello Stretto di Hormuz
Giuseppe CACACE / AFP - Una petroliera nello Stretto di Hormuz
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AGI - Dieci punti presentati dall'Iran agli Stati Uniti. Tra le novità, c'è l'ipotesi che l'Iran faccia pagare un pedaggio per il passaggio dallo Stretto di Hormuz.

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Questi i punti: garanzia che l'Iran non verrà più attaccato; fine permanente della guerra, non solo un cessate il fuoco; fine degli attacchi israeliani in Libano; revoca di tutte le sanzioni statunitensi contro l'Iran; fine di tutti i combattimenti regionali contro gli alleati dell'Iran.

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Le controproposte dell'Iran

In cambio, l'Iran aprirebbe lo Stretto di Hormuz, imporrebbe una tassa di 2 milioni di dollari per nave nello Stretto di Hormuz, dividerebbe questi introiti con l'Oman, stabilirebbe regole per il passaggio sicuro attraverso Hormuz e userebbe i proventi di Hormuz per la ricostruzione invece che per le riparazioni.

La rivelazione e il commento ufficiale

I dieci punti sono stati rivelati dall'account X Daily Iran News, secondo il quale il governo iraniano commenterà ufficialmente l'intesa nei prossimi minuti.

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