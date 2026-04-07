Scuola a rischio chiusura: il sindaco iscrive 5 mucche all'asilo

AGI - I genitori degli alunni e gli amministratori locali di Moosch, un comune alsaziano di 1.600 abitanti nell'Alto Reno, hanno messo in atto una protesta decisamente originale per scongiurare la chiusura di una sezione scolastica: hanno ufficialmente iscritto all'asilo cinque giovani mucche.
Cinque "alunne" speciali davanti alla scuola
Arlette, Abondance, Amsel, Amandine e Abeille sono state sistemate in un recinto temporaneo proprio davanti alla scuola. Per rendere l’iscrizione formale, i loro nomi sono stati inseriti in un modulo regolarmente depositato nella cassetta delle lettere dell'istituto. Le "nuove alunne" sono state messe a disposizione da un allevatore locale che siede anche nel consiglio comunale.
I numeri della crisi scolastica
L’iniziativa nasce dalla necessità di raggiungere il numero minimo di iscritti previsto per legge. Attualmente, per il prossimo anno scolastico risultano registrati 66 bambini alle elementari e 30 alla scuola dell'infanzia. "Ci mancano solo quattro alunni per evitare il taglio di una delle cinque classi", ha spiegato il primo cittadino, sottolineando il rischio concreto di un ridimensionamento dell'offerta educativa nel villaggio.
L'ironia per attirare l'attenzione delle istituzioni
"Abbiamo giocato con l'assurdo e la provocazione fino in fondo", ha dichiarato all’agenzia di stampa Afp il sindaco José Schruoffeneger, ex insegnante di scuola media. L'idea di registrare le manze è nata quasi per scherzo durante un confronto su come colmare simbolicamente il vuoto lasciato dalla mancanza di iscritti.
Una provocazione diventata virale
"Siamo chiaramente nel campo dell'umorismo goliardico," ha ammesso il sindaco, "ma da stamattina il telefono non smette di squillare". Grazie a questa bizzarra trovata, la piccola comunità di Moosch è finita sotto i riflettori della stampa nazionale. La speranza è che l’eco mediatica e il tam-tam sui social network spingano i vertici dell'istruzione a riconsiderare la chiusura della classe.