Crosetto, accordi con Usa mai in discussione in 75 anni

AGI - In oltre 75 anni "nessun governo ha mai disatteso, messo in discussione o solo ventilato di non attuare i trattati tra Italia e Usa. E nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella informativa urgente alla Camera sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze armate statunitensi.
La strada della legge e della costituzione
"La strada seguita è quella della legge, dei trattati internazionali e della Costituzione". Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella informativa urgente alla Camera sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze armate statunitensi.
Preoccupazione per la guerra atomica
"La mia dichiarazione è stata proprio rivolta alla follia del mondo che sta di nuovo facendo una guerra verso l'atomica. Pensavamo di essere usciti dopo gli accordi tra Stati Uniti e Russia". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio per l'informativa sulle basi americane in Italia. "Dobbiamo riprendere in mano quell'agenda - ha aggiunto - perché nessuno al mondo pensi che si possa risolvere con l'atomica. La mia preoccupazione è per quelli che la inseguono".
Rispettare gli accordi senza coinvolgimento in guerra
"Rispettare accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra, che noi non vogliamo, ma solo rispettare gli impegni presi attraverso i trattati". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella informativa urgente alla Camera sull'utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze armate statunitensi.