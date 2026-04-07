Un barattolo di Nutella fluttua nella capsula di Artemis

AGI - Gli esperti di marketing della Ferrero non avrebbero potuto ideare uno spot più efficace, eppure pare sia tutto casuale: nel bel mezzo della diretta video della missione Artemis, poco prima del fly-by intorno alla Luna, un barattolo di Nutella ha fluttuato per qualche secondo nella capsula Orion.

AGI - Gli esperti di marketing della Ferrero non avrebbero potuto ideare uno spot più efficace, eppure pare sia tutto casuale: nel bel mezzo della diretta video della missione Artemis, poco prima del fly-by intorno alla Luna, un barattolo di Nutella ha fluttuato per qualche secondo nella capsula Orion.