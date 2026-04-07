Un barattolo di Nutella fluttua nella capsula di Artemis

AGI - Gli esperti di marketing della Ferrero non avrebbero potuto ideare uno spot più efficace, eppure pare sia tutto casuale: nel bel mezzo della diretta video della missione Artemis, poco prima del fly-by intorno alla Luna, un barattolo di Nutella ha fluttuato per qualche secondo nella capsula Orion.
Il video, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale, e sono molti a chiedersi se ci sia di mezzo l’intelligenza artificiale. Eppure sembra tutto vero: il comfort food più famoso al mondo è lanciato nello spazio.
L’account X della Nutella ha colto la palla al balzo postando la clip: “Onorati di aver viaggiato lontano come non mai nella storia, portando sorrisi a nuove altezze”, si legge a corredo del video.
Honored to have traveled further than any spread in history Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS— Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026
La missione
La missione Artemis II passa dietro la Luna, il 'lato nascosto' del satellite naturale della Terra e raggiunge la massima distanza dal nostro pianeta, ma anche la distanza più vicina dalla Luna stessa. Un record mai raggiunto da un veicolo spaziale con un equipaggio. A bordo della navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno battuto il primato della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall'equipaggio della missione Apollo 13. "Avete scritto una pagina di storia", li ringrazia il presidente americano Donald Trump, che si collega in diretta con l'equipaggio, elogiandone il "coraggio".
Come previsto e preannunciato, alle 00:42 ora italiana la missione Artemis II ha interrotto per circa 40 minuti i collegamenti con la Nasa. Poi, le comunicazioni sono state ripristinate e gli astronauti hanno assistito al sorgere della Terra e a un'eclissi solare totale di 53 minuti, non visibile dal nostro pianeta.