Canada addio, Trump rinuncia ad annettere il 51esimo Stato

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinunciato ad annettere il Canada dopo aver parlato per mesi di renderlo il "cinquantunesimo Stato" dell'Unione. "Hanno duecento anni di storia e tutta quella faccenda 'Oh Canada', non si può risolverla in tre anni e mezzo, immagino non accadrà'", ha spiegato Trump nello Studio Ovale a Robert Hardman. "Riconoscono ancora il re [d'Inghilterra?]. O hanno già smesso?", si è poi chiesto il presidente americano.
La conversazione tra Trump e l'autore britannico, biografo della Casa Reale britannica, è estratta dal libro "Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story", che sta venendo pubblicato a puntate dal Daily Mail.
Le rivelazioni del libro
Nel libro Hardman ricorda che nella sua conversazione con Trump, avvenuta mesi fa, il presidente aveva domandato se i canadesi ritenessero ancora Carlo III il loro re e aveva fatto marcia indietro sui suoi intenti espansionistici per via del suo rispetto per il monarca britannica.
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Trump aveva comunque sottolineato che il Paese confinante è governato da "politici terribili" e che Washington è interessata solo alla fascia di territorio meridionale dove vive la maggior parte dei canadesi. "Il problema è che qualche tizio ha tracciato questa linea retta per fare un confine", aveva detto Trump, secondo quanto ricostruito da Hardman, "avrebbe dovuto semplicemente segnarla cinquanta miglia più a Nord e non ci sarebbero stati problemi".