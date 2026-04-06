Nave da crociera si incaglia davanti all'isola di 'Cast Away'

AGI - Una nave da crociera si è arenata davanti all'isola di Monuriki,nell'arcipelago di Malolo nelle Fiji, il paradiso in cui Tom Hanks era stato naufrago nel film 'Cast Away' del 2000. Lo riferisce l'australiana Abc.
La Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, in navigazione da una settimana, ha colpito sabato la barriera corallina ed è rimasta bloccata. I trenta passeggeri e i trenta membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, lunga 55 metri, sono stati tratti in salvo e trasportati a Port Denarau , ma i soccorritori sono al lavoro per impedire che il carburante esca dai serbatoi e provochi un disastro naturale nelle acque cristalline della baia.
“The Blue Lagoon Cruises vessel Fiji Princess hit a reef near Monuriki Island on Saturday while on a seven-day cruise, ... Monuriki Island is also informally known as Cast Away island after the 2000 Tom Hanks film that was shot there.”https://t.co/SrnQaHvnq2— Andy_Weeble_Weaver⚫andy-weaver.bsky.social (@AndrewW66619812) April 5, 2026
Danni strutturali e rischio ambientale
Come riporta il Fiji Sun, l'Autorità per la sicurezza marittima delle Figi (MSAF) ha dichiarato che le ispezioni iniziali hanno confermato la presenza di gravi danni alla parte posteriore sinistra dell'imbarcazione, compresa la zona del timone, nonché danni alla parte inferiore dello scafo. La nave ha inoltre subito un guasto al motore e, secondo quanto riferito, avrebbe iniziato a imbarcare acqua in seguito all'incaglio.