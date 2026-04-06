In Germania per soggiorni all'estero serve l'ok dell'esercito

AGI - In Germania gli uomini fino a 45 anni di età devono segnalare all'esercito i soggiorni prolungati all'estero. Lo prevede la nuova legge sul servizio militare adottata da Berlino all'inizio dell'anno.
Secondo quanto riporta la Faz, tutti gli uomini di età compresa tra i 17 e i 45 anni devono, in linea di principio, ottenere l'approvazione delle Forze Armate tedesche per qualsiasi missione all'estero di durata superiore a tre mesi. La notizia è stata riportata dal quotidiano "Frankfurter Rundschau" e confermata da un portavoce del Ministero della Difesa tedesco in risposta a una richiesta dell'agenzia di stampa dpa. Il portavoce ha detto che il ministero chiarirà "tramite regolamento amministrativo che l'approvazione si considera concessa a condizione che il servizio militare sia volontario".
La legge di modernizzazione e i suoi obiettivi
La cosiddetta Legge di modernizzazione del servizio militare è entrata in vigore il 1 gennaio. Il suo elemento centrale è l'esame di coscrizione obbligatorio per i giovani nati nel 2008 e negli anni successivi. L'obiettivo è reclutare volontari per ampliare le forze armate, portandole dagli oltre 180.000 uomini e donne a 260.000 soldati in servizio attivo.
Obbligo di approvazione per missioni all'estero
"Secondo la formulazione della legge, i maschi di età pari o superiore a 17 anni sono tenuti a far approvare in anticipo dal centro di carriera competente della Bundeswehr (Forze Armate tedesche) qualsiasi missione all'estero di durata superiore a tre mesi". Tale obbligo termina al compimento dei 45 anni, secondo la legge.
Motivazioni dell'obbligo
Il portavoce ha spiegato che, in caso di emergenza, le Forze Armate tedesche hanno bisogno di sapere chi potrebbe soggiornare all'estero per un periodo prolungato. "Pertanto, è stata creata una base giuridica a supporto dell'attuazione pratica degli elementi obbligatori del nuovo servizio militare, come l'esame di leva obbligatorio, in vigore dal 1 gennaio 2026".
Applicazione e deroghe del regolamento
Il portavoce, alla domanda su come sarebbero state individuate o sanzionate le violazioni di tale regolamento, ha spiegato che "il regolamento era già in vigore durante la Guerra Fredda e non aveva alcuna rilevanza pratica; in particolare, non viene applicato". "Le conseguenze di questo regolamento per i giovani sono profondamente significative, soprattutto considerando che il servizio militare rimane volontario", ha aggiunto. Di conseguenza, "presso il Ministero della Difesa federale si stanno elaborando regolamenti specifici per la concessione di deroghe al requisito di approvazione, anche al fine di evitare inutili complicazioni burocratiche".
Autorizzazioni e servizio volontario
Secondo il portavoce della Difesa di Berlino infine, l'autorizzazione per le missioni all'estero dovrebbe essere sempre concessa se "non è previsto alcun servizio specifico come soldato durante il periodo in questione". "Poiché il servizio militare si basa esclusivamente sulla partecipazione volontaria secondo la legge vigente, tali autorizzazioni devono generalmente essere concesse", ha concluso.