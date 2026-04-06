Il viaggio di Artemis verso il lato oscuro della Luna

AGI - Durante lo storico sorvolo del lato oscuro della Luna, quando raggiungeranno anche la massima distanza dalla Terra mai raggiunta dall'uomo, i quattro astronauti a bordo di Artemis II potranno più tardi osservare un'eclissi solare della durata di circa 53 minuti, un'eclissi che non sarà visibile dal nostro pianeta. Succederà quando saranno nel punto di massimo avvicinamento (intorno alle ore 20 in Italia) a meno di 6.400 chilometri dalla Luna, secondo i dati della NASA. Verrà battuto il record stabilito dalla missione Apollo 13 nel 1970 per la massima distanza mai percorsa dall'uomo dalla Terra.
L'eclissi solare totale, circa sette volte più lunga di quelle visibili dalla Terra, inizierà intorno alle 20:35 ora della costa orientale degli Stati Uniti (le 2 in Italia del 7 aprile), secondo la NASA. L'eclissi avverrà circa 90 minuti dopo che la navicella Orion avrà raggiunto il punto più lontano dalla Terra: circa 407.000 chilometri, ovvero circa 6.400 chilometri in più rispetto alla distanza raggiunta dalla missione Apollo nell'aprile del 1970.
L'eclissi vista dagli astronauti
Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen e Reid Wiseman, che stanno facendo la storia con il ritorno dell'uomo in orbita lunare dopo oltre cinquant'anni, potranno osservare l'eclissi solare, proprio come fecero gli astronauti dell'Apollo, sebbene non durante un sorvolo come quello di Artemis II. "Dal punto di vista della navicella, il Sole passerà dietro la Luna, creando un'eclissi solare. Da questa posizione privilegiata, l'eclissi durerà circa 53 minuti, dopo che si assisterà all'alba, quando il Sole riapparirà dall'altro lato della Luna", ha spiegato alla stampa Kelsey Young, responsabile delle operazioni scientifiche di Artemis.
Il tramonto e l'alba terrestre
Inoltre, l'equipaggio assisterà prima al tramonto della Terra, quando il pianeta scompare dietro il lato nascosto della Luna, e poi alla sua ricomparsa sull'altro lato: il cosiddetto "alba terrestre".
Obiettivi scientifici e l'occhio umano
La scienziata ha sottolineato che durante il sorvolo del lato nascosto della Luna, gli astronauti avranno circa un'ora per raggiungere una dozzina di obiettivi scientifici basati su quesiti chiave della scienza lunare e planetaria. "Da ciò, abbiamo sviluppato un piano di osservazione che l'equipaggio seguirà", ha aggiunto. "Abbiamo incluso istruzioni affinché descrivano qualsiasi caratteristica che potrebbero osservare nella corona solare, il che può aiutare gli scienziati a comprendere meglio questi processi, soprattutto considerando la prospettiva unica che l'equipaggio avrà rispetto alla nostra sonda in orbita e agli osservatori sulla Terra", ha affermato Young.
Secondo la scienziata, l'occhio umano è speciale perché può rilevare sfumature di colore e tonalità che le telecamere delle sonde robotiche potrebbero non cogliere. A titolo di esempio, ha citato gli astronauti dell'Apollo 17, che osservarono la regolite arancione sulla Luna, rivelando che l'attività vulcanica si era verificata in tempi più recenti di quanto si pensasse. Young ha affermato che la NASA spera che l'equipaggio si prenda del tempo durante il sorvolo per permettere ai propri occhi di adattarsi e identificare quelle sottili sfumature di colore, "soprattutto nelle parti del lato nascosto che non sono mai state viste da occhio umano". "Possiamo porci domande più pertinenti grazie a ciò che Apollo ci ha lasciato e ai dati provenienti dalle sonde in orbita", ha aggiunto. "Non vediamo l'ora di ascoltare le loro osservazioni e, naturalmente, di vedere le immagini che invieranno sulla Terra", ha dichiarato.
Prossime missioni e il ritorno di Artemis II
Gli astronauti dovranno dedicare del tempo a guardare fuori dai finestrini e "cercare parti della Luna che non abbiamo praticamente mai visto prima", ha affermato l'amministratore della NASA Jared Isaacman durante il fine settimana. "Imparare tutto il possibile su Orion è di fondamentale importanza perché Artemis III è a solo un anno di distanza. È in quella missione che testeremo la stessa navicella insieme ai moduli di atterraggio lunare", ha affermato.
Tutto ciò, ha aggiunto, fornirà informazioni utili per le missioni successive come Artemis III e, soprattutto, Artemis IV, "quando riporteremo gli astronauti sulla superficie lunare". Dopo un viaggio di dieci giorni, i quattro astronauti di Artemis II, partiti mercoledì scorso dalla Florida e che non atterreranno sulla Luna durante questa missione, dovrebbero arrivare al largo della costa di San Diego venerdì prossimo, dove la capsula Orion ammarerà nell'oceano.