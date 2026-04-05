Un albero cade durante la caccia alle uova: tre morti in Germania

AGI - Tre persone, tra cui una madre e la sua bambina di dieci mesi, sono morte dopo che un albero è caduto su un gruppo durante una caccia alle uova di Pasqua in una zona boschiva vicino a Flensburg, nel nord della Germania, secondo quanto riferito dalla polizia.
L'incidente è avvenuto intorno alle 11 nella località di Mittelangeln, quando un albero alto circa 30 metri è caduto travolgendo alcuni partecipanti all'attività. Una ragazza di 16 anni e una donna di 21 anni sono morte sul posto, mentre la figlia di quest'ultima, trasportata d'urgenza in ospedale a Kiel, è deceduta successivamente per le ferite riportate. Un'altra giovane di 18 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata sottoposta a intervento chirurgico in un ospedale di Heide, mentre altre persone hanno riportato ferite lievi.
Le prime ricostruzioni
Secondo le prime ricostruzioni, nel bosco erano presenti circa 50 persone, tra residenti e operatori di una struttura assistenziale vicina, impegnate nella tradizionale ricerca di uova pasquali.
Le condizioni meteorologiche
Si ritiene che l'albero sia stato abbattuto da forti raffiche di vento. Il servizio meteorologico tedesco ha segnalato condizioni di maltempo nel nord del Paese, con raffiche tra i 55 e i 65 chilometri orari e punte fino a 80 chilometri orari nelle zone più esposte.
Indagini e supporto psicologico
Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le cause esatte dell'incidente e verificare eventuali condizioni pregresse dell'albero, mentre squadre di supporto psicologico sono state mobilitate per assistere i presenti.