Artemis sempre più vicino alla Luna

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AGI - Artemis II ha appena raggiunto il traguardo dei "due terzi" del viaggio verso la Luna. Durante il quarto giorno di volo, si legge su X, "gli astronauti a bordo di Orion hanno ripassato i piani per studiare la Luna durante il prossimo sorvolo e si stanno attualmente esercitando nel controllo manuale della navicella spaziale".
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Gli astronauti della missione Artemis II sono giunti a metà del viaggio verso la Luna e in una intervista rilasciata a Nbc News dalla capsula Orion, hanno descritto la prospettiva inedita con cui hanno visto il satellite e il suo lato nascosto, e lo stupore provato.
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Da Artemis la prospettiva inedita di Christina KochIn particolare, l'astronauta della Nasa Christina Koch ha descritto la vista della Luna dal finestrino della capsula, sottolineando che appariva diversa da come era abituata a vederla dalla Terra. "Le parti più scure non sono proprio al posto giusto - ha raccontato - e qualcosa mi fa pensare che questa non sia la luna a cui sono abituata". Koch ha affermato che lei e i suoi compagni di equipaggio, gli astronauti della Nasa Reid Wiseman e Victor Glover e l'astronauta canadese Jeremy Hansen, hanno confrontato le loro osservazioni con i materiali di studio per capire cosa stavano vedendo. "Questo è il lato oscuro. È qualcosa che non avevamo mai visto prima", ha detto Koch.
Il viaggio di Artemis e lo stupore di Reid WisemanGli astronauti sono ufficialmente diretti sulla Luna da giovedì sera, quando la navicella ha effettuato una manovra di accensione dei motori che ha spinto la capsula fuori dall'orbita terrestre. Wiseman ha definito il volo una "magnifica impresa" e ha affermato che la possibilità per gli astronauti di osservare sia la Terra che la Luna dalla loro navicella spaziale è stata "davvero impressionante. La Terra è quasi in eclissi totale. La Luna è quasi in pieno giorno, e l'unico modo per godersi questo spettacolo è trovarsi a metà strada tra i due astri", ha detto.
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