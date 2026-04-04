Recuperato l'elmo d'oro di Cotofenesti, un tesoro di 2500 anni

AGI - Le autorità olandesi hanno annunciato il recupero del prezioso elmo d'oro di Cotofenesti, tesoro nazionale rumeno di 2.500 anni, sottratto lo scorso anno da un museo nei Paesi Bassi. Il reperto, simbolo della civiltà dacia, è stato presentato giovedì ad Assen sotto stretta sorveglianza della polizia d'élite.
Insieme all'elmo, le autorità hanno rinvenuto due dei tre braccialetti dorati asportati durante il colpo. Il recupero è frutto di un accordo tra la procura e tre uomini arrestati poco dopo il furto, il cui processo inizierà a fine aprile.
"Siamo incredibilmente soddisfatti," ha dichiarato Corien Fahner, del servizio di procura. "È stata una montagna russa. Soprattutto per la Romania, ma anche per i dipendenti del Museo di Drents." Resta ancora aperta la ricerca dell'ultima fascia mancante, come confermato dalla stessa Fahner.
Le condizioni dei reperti
Nonostante i timori iniziali che l'elmo potesse essere fuso a causa della sua invendibilità sul mercato nero, il pezzo è tornato integro, sebbene non intonso. Il direttore del Drents Museum, Robert van Langh, ha precisato: "Il casco è leggermente ammaccato, ma non ci saranno danni permanenti. Le fasce sono in perfette condizioni."
La dinamica del furto
Il furto era avvenuto nel gennaio 2025, durante l'ultimo fine settimana di una mostra semestrale. I malviventi avevano fatto irruzione nel museo utilizzando una bomba pirotecnica artigianale, una mazza e un piede di porco, come testimoniato dai video di sorveglianza che hanno ripreso l'esplosione e l'ingresso forzato di tre individui.
Le tensioni diplomatiche
L'incidente aveva provocato una seria crisi diplomatica tra Amsterdam e Bucarest. Lo scorso anno, il ministro della Giustizia rumeno Radu Marinescu aveva definito l'accaduto un "crimine contro il nostro Stato", ribadendo che il recupero dei reperti rappresentava una "priorità assoluta." Il ritorno del tesoro nazionale segna la conclusione di un caso che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo dell'archeologia internazionale.