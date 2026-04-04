Artemis verso la Luna. Hansen: 'Sembra di cadere dal cielo'

AGI - L'astronauta canadese Jeremy Hansen, a bordo della navicella Artemis 2, ha descritto in una videochiamata la sensazione di "cadere dal cielo" mentre la sua navicella percorre la complessa traiettoria verso la Luna. Insieme agli altri tre astronauti della missione, Hansen ha superato il punto intermedio tra la Terra e la Luna, a oltre 241.000 chilometri da casa. Hansen, ex pilota di caccia di 50 anni al suo primo viaggio nello spazio, ha detto di aver assistito a "cose straordinarie".
"Nel tempo che ci è voluto per fare un breve pisolino e svegliarci, la Terra era già così lontana", ha raccontato l'astronauta, insieme ai suoi colleghi americani Victor Glover e Reid Wiseman, durante una sessione di domande e risposte organizzata dall'Agenzia Spaziale Canadese (CSA).
Dopo l'iniezione translunare, una manovra di propulsione che porta Orion a 200 chilometri dalla Terra prima che si diriga verso la Luna, "ho avuto la sensazione che stessimo precipitando dal cielo verso la Terra e ho detto a Reid: 'Sembra che stiamo per schiantarci'", ha spiegato l'astronauta. "È incredibile. L'abbiamo schivata. Era così vicina. È stato davvero fenomenale", ha aggiunto Hansen. L'astronauta, che è entrato a far parte della Nasa nel 2009 dopo una carriera come pilota di caccia nella Royal Canadian Air Force, sarà il primo non americano a volare intorno alla Luna.
La sfera di influenza lunare
La fase successiva di Orion, prevista per il quinto giorno di questa missione di dieci giorni, entrerà nella sfera di influenza lunare, dove l'attrazione gravitazionale della Luna supera quella della Terra, secondo la Nasa. Jeremy Hansen non vede l'ora di osservare da vicino il lato nascosto della Luna e di vedere "un'eclissi solare dietro la Luna, che sarà davvero fantastica".
Il consiglio di Hansen alle nuove generazioni
Quando gli è stato chiesto quale consiglio darebbe alle giovani generazioni, questo padre di tre figli li ha esortati a "seguire le proprie passioni, ma anche a condividerle con gli altri". "Per realizzare grandi cose come quelle che stiamo facendo in questa capsula - viaggiare sulla Luna, volare intorno alla Luna - serve una grande squadra alle spalle. E questo vale per tutti noi nella nostra vita", ha affermato.
L'equipaggio di Artemis II verso la Luna
L'equipaggio di Artemis II entrerà domani nella sfera d'influenza lunare, dove l'attrazione gravitazionale della Luna diventerà più forte di quella terrestre. Lunedì, se tutto andrà secondo i piani, Artemis II dovrebbe raggiungere la Luna ed effettuare uno storico sorvolo. Volando fino a 9.600 chilometri dalla superficie, l'equipaggio dovrebbe perdere le comunicazioni con la Terra per un periodo compreso tra 30 e 50 minuti. Tuttavia, per circa sei ore, scatteranno foto e video del lato nascosto della Luna ed effettueranno osservazioni che saranno condivise con gli scienziati a terra una volta ripristinate le comunicazioni.
Il rientro trans-terrestre
Da martedì 7 a giovedì 9 aprile è previsto il rientro trans-terrestre: gli astronauti intraprenderanno quindi un viaggio di quattro giorni per tornare sulla Terra, sfruttando la gravità del nostro pianeta per "fiondare" Orion verso casa, eliminando la necessità di propulsione o di grandi quantità di carburante.