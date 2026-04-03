Tiger Woods si ribalta con il Suv e chiama Trump mentre lo arrestano
Tiger Woods si ribalta con il Suv e chiama Trump mentre lo arrestano
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Tiger Woods si ribalta con il Suv e chiama Trump mentre lo arrestano

È quanto emerge da un filmato dell'incidente pubblicato dalla polizia
Tiger Woods Trump
Jim WATSON / AFP - Donald Trump e Tiger Woods
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AGI - Dopo essersi ribaltato con il Suv durante un sorpasso, la leggenda del golf Tiger Woods ha chiamato al cellulare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suo amico, forse per chiedergli una mano a uscire dai guai.

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È quanto emerge da un filmato dell'incidente pubblicato dalla polizia della Florida, dove è avvenuto venerdì scorso l'incidente.

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Arrestato per guida sotto effetto di sostanze

Addosso gli sono state trovate due pillole di oppioidi. Ammanettato e portato via, le telecamere interne all'auto hanno mostrato Woods con l'aria stordita mentre fa fatica a restare sveglio. In un altro video registrato dalla bodycam di un agente, si vede invece il golfista avvicinarsi, senza le manette, fare una telefonata e poi dire alla polizia: "Stavo giusto parlando con il presidente".

Nel filmato si sente il campione di golf dire al telefono: "Grazie mille, va bene, perfetto, grazie, ciao". Il giorno successivo il presidente ha commentato l'incidente, dicendo: "Mi dispiace tanto, Tiger ha qualche problema, è una persona straordinaria, un uomo straordinario, è un mio caro amico".

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