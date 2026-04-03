Tiger Woods si ribalta con il Suv e chiama Trump mentre lo arrestano

AGI - Dopo essersi ribaltato con il Suv durante un sorpasso, la leggenda del golf Tiger Woods ha chiamato al cellulare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suo amico, forse per chiedergli una mano a uscire dai guai.
È quanto emerge da un filmato dell'incidente pubblicato dalla polizia della Florida, dove è avvenuto venerdì scorso l'incidente.
JUST IN: Tiger Woods called President Trump from the scene of his rollover crash before his DUI arrest, per TMZ.— Resist Wire (@ResistWire) April 2, 2026
"I was just talking with the President." pic.twitter.com/jRbdmsJIwS
Arrestato per guida sotto effetto di sostanze
Addosso gli sono state trovate due pillole di oppioidi. Ammanettato e portato via, le telecamere interne all'auto hanno mostrato Woods con l'aria stordita mentre fa fatica a restare sveglio. In un altro video registrato dalla bodycam di un agente, si vede invece il golfista avvicinarsi, senza le manette, fare una telefonata e poi dire alla polizia: "Stavo giusto parlando con il presidente".
BREAKING: Tiger Woods car crash body camera footage released by Martin County Sheriff's Department. pic.twitter.com/CYEoWXOQUi— Fox News (@FoxNews) April 2, 2026
Nel filmato si sente il campione di golf dire al telefono: "Grazie mille, va bene, perfetto, grazie, ciao". Il giorno successivo il presidente ha commentato l'incidente, dicendo: "Mi dispiace tanto, Tiger ha qualche problema, è una persona straordinaria, un uomo straordinario, è un mio caro amico".