Artemis II: Trump chiede la Luna, sfida con Pechino

AGI - Nella notte tra mercoledì primo aprile e giovedì 2 aprile, salvo sorprese tecniche o meteo avverso, ripartirà una missione Nasa per la Luna. A 54 anni da Apollo 17, ultima missione sul nostro satellite nell'anno 1972. La ripresa dei viaggi nello spazio profondo arriva in un momento cruciale della presidenza di Donald Trump. Gli Stati Uniti sono profondamente divisi su argomenti che spaziano dalla guerra Usa in Iran all'immigrazione e all'economia. Pertanto, il successo della missione Artemis, che porterà quattro astronauti sulla Luna, potrebbe dare una spinta all'amministrazione Trump.
I potenziali benefici sono enormi
Un vantaggio competitivo rispetto alla Cina, la possibilità di una corsa all'oro lunare e un raro momento di unità nazionale. Ufficialmente, la missione - che porterà l'equipaggio più lontano nello spazio di chiunque altro - è, secondo la Nasa, un trampolino di lancio verso una base lunare permanente e, infine, verso Marte. Sebbene l'interesse degli Stati Uniti per un ritorno sulla Luna risalga a prima del suo ingresso in politica, Trump ha creato direttamente quello che sarebbe diventato il programma Artemis durante il suo primo mandato, promettendo di "mandare astronauti americani a piantare la bandiera a stelle e strisce sul pianeta Marte". Ha inoltre intravisto opportunità in ambito militare e ha istituito una nuova branca del Pentagono, la Space Force.
Nel suo secondo mandato l'obiettivo di Trump si è spostato sulla Luna
Nel dicembre scorso, ha firmato un ordine esecutivo che prevede il ritorno degli Usa sulla Luna entro il 2028 e la creazione di un avamposto permanente entro il 2030. L'ordine affermava che la superiorità statunitense nello spazio era una misura della visione e della volontà nazionale, contribuendo alla forza, alla sicurezza e alla prosperità del Paese. Nell'ordine esecutivo non si faceva menzione della competizione lunare cinese, un fattore che l'amministratore della Nasa Jared Isaacman ha esplicitamente sottolineato: "Ci troviamo di fronte a un vero rivale geopolitico, che sfida la leadership americana nel dominio dello spazio". "Questa volta, l'obiettivo non sono bandiere e impronte", ha aggiunto. "Questa volta, l'obiettivo è restare. L'America non rinuncerà mai più alla Luna".