Hormuz: Trump, 'chi non ci aiuta si prenda da solo il petrolio'

AGI - Con lo Stretto di Hormuz bloccato da Teheran "a tutti quei Paesi, che non possono ottenere carburante per gli aerei" come il Regno Unito che "si è rifiutato di intervenire nella decapitazione dell'Iran, ho un suggerimento per voi: numero 1, comprate dagli Stati Uniti, ne abbiamo in abbondanza, e numero 2, fatevi coraggio, andate allo Stretto e prendetevelo". Donald Trump striglia (ancora) gli Alleati accusandoli di non essere intervenuti militarmente a fianco degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran e avvisa: "Dovrete imparare a combattere da soli, gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non siete stati lì per noi. L'Iran è stato, in sostanza, decimato. La parte difficile è fatta. Andate a procurarvi il vostro petrolio!", il messaggio del presidente americano sul social Truth.
Trump: "La Francia inutile con l'Iran. Non lo dimenticheremo"
"La Francia non ha permesso agli aerei diretti in Israele, carichi di rifornimenti militari, di sorvolare il territorio francese. La Francia è stata molto inutile con noi nei confronti del "Macellaio dell'Iran", che è stato eliminato con successo! Gli Stati Uniti non dimenticheranno!", prosegue Trump.
L'Iran: "Stretto di Hormuz vietato per navi Usa"
La rabbia di Trump sugli alleati della Nato arriva nel giorno in cui la commissione Affari esteri e sicurezza nazionale del parlamento iraniano ha approvato l'imposizione di un pedaggio per l'attraversamento di Hormuz, nell'ambito di un piano generale di gestione dello Stretto che prevede anche il divieto di passaggio a navi di Stati Uniti e Israele.
Il piano dell'Iran su Hormuz in otto punti
Il nuovo piano, spiegano i media iraniani, prevede otto punti chiave: misure di sicurezza per lo stretto, navigazione sicura delle navi, questioni ambientali, un sistema di pedaggio su Hormuz basato sul rial, il divieto di passaggio per gli Stati Uniti e Israele, il rafforzamento del ruolo sovrano dell’Iran negli affari militari, la cooperazione con l’Oman per stabilire un quadro giuridico e restrizioni ai paesi che partecipano a sanzioni unilaterali contro l’Iran.
Il testo non è ancora legge. Prima dovrà essere approvato da un voto nella plenaria del parlamento, essere sottoposto a revisione del Consiglio dei Guardiani ed essere firmato dal presidente.
Danneggiato un impianto di desalinizzazione nello stretto di Hormuz
Un impianto di dissalazione su un’isola dello stretto di Hormuz è rimasto danneggiato in un bombardamento. Lo riferiscono media iraniani. Il sito colpito è sull'isola di Kish, paradiso turistico nel Golfo Persico. "Uno degli impianti di desalinizzazione sull'isola di Kish è stato preso di mira ed è completamente fuori servizio, poiché non è possibile ripararlo nel breve termine", ha riferito l'agenzia Isna.