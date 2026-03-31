Usa mandano in Europa due aerei spia L3Harris EA-37B

AGI - Gli Stati Uniti hanno inviato in Europa due aerei per la guerra elettronica L3Harris EA-37B Compass Call II (EA-37B) di ultima generazione, secondo gli analisti primo passo per un dispiegamento nel Golfo.
Secondo l'emittente israeliana Channel 12, si tratta di velivoli entrati in servizio nel 2024, progettati per interferire e disturbare i sistemi di comunicazione, i radar, altri sistemi di navigazione, le reti di informazione nemiche e qualsiasi cosa controllata dalle onde radio del nemico. Secondo alcune fonti il Pentagono potrebbe aver deciso di inviare i nuovissimi aerei in sostituzione di due EC-130H danneggiati nell'attacco alla base aerea Prince Sultan in cui è stato distrutto un E-3.
Anche l'Italia ha acquistato dalla L3Harris Technologies con un contratto da 300 milioni di dollari due EA-37B, Gulfstream G550 equipaggiati per la guerra elettronica. È stata la prima volta che il governo statunitense ha approvato la vendita di EA-37B a un alleato internazionale. I due nuovi G550 entreranno a far parte della flotta per missioni speciali del 14esimo Stormo a Pratica di Mare.