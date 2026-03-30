La Russia espelle un diplomatico britannico: 'Una spia'

AGI - La Russia ha annunciato l'espulsione di un diplomatico britannico accusato di spionaggio. A quanto riporta la Tass, l'agenzia Fsb (l'ex Kgb) ha individuato segnali di attività di intelligence del secondo segretario dell'ambasciata, Yanse Gerardus. Da qui la decisione di revocargli l'accreditamento. Il diplomatico dovrà lasciare la Russia entro due settimane.
"Minaccia contro la sicurezza della Russia"
Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg è stato espulso per aver compiuto "attività di intelligence sovversive che minacciano la sicurezza della Russia", ha riportato l'agenzia di stampa statale Ria Novosti.
"Espulsione dalla Russia entro due settimane"
"È stata presa la decisione di revocare l'accreditamento a Janse Van Rensburg e ordinargli di lasciare la Russia entro due settimane", si legge nel comunicato dell'Fsb. Il ministero degli Esteri russo ha fatto sapere di aver convocato l'incaricato d'affari britannico.