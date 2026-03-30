Harry torna a casa con i figli? Re Carlo più morbido

AGI - Il principe Harry e Re Carlo III ci stanno provando. Sono padre e figlio e questo è un legame che può superare decine di uscite fuori le righe, o un'educazione troppo rigida, o una mamma morta troppo presto, e persino un libro che gratta tutta la patina lucente dal racconto zuccheroso delle storie royals.
È un periodo di lenta ma costante distensione, secondo quanto riportato dal Times. E il duca di Sussex starebbe ora pianificando il passo successivo per consolidare il riavvicinamento: portare i figli, Archie e Lilibet, nel Regno Unito per incontrare il nonno.
Nonostante Harry abbia mantenuto contatti sporadici con il sovrano negli ultimi anni, il resto della famiglia residente in California non mette piede sul suolo britannico dal 2022. L'ultima apparizione dei bambini risale al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta nel giugno di quell'anno, mentre Meghan Markle è stata vista l'ultima volta a Londra in occasione dei funerali della sovrana, nel settembre successivo.
L'ostacolo della scorta armata
Il principale ostacolo al ritorno dei Sussex rimane la questione della scorta armata. Harry e Meghan hanno più volte manifestato esitazione nel viaggiare verso il Regno Unito a causa della revoca della protezione reale automatica.
La clausola della sicurezza
La gestione della sicurezza sembra essere il fattore determinante per sbloccare l'impasse diplomatica. Fonti vicine al Principe chiariscono che la responsabilità di un eventuale piano di protezione ricadrebbe direttamente sulla Corona.
"Se fosse stato invitato dal Re, riceverebbe un pacchetto di sicurezza che entra automaticamente in azione," ha dichiarato una fonte al Times. "Vorrebbe un invito a Sandringham. Sarebbe andato? Dipenderebbe da chi c'era. Se il Re avesse detto: 'Vieni su e passa un po' di tempo con la famiglia', gli piacerebbe molto."
La posizione di Harry sulla sicurezza dei figli
Tuttavia, Harry non appare disposto a scendere a compromessi sull'incolumità dei propri figli. La stessa fonte è stata categorica sulla necessità di misure straordinarie:
"Non esiste un mondo in cui riporti indietro i bambini a meno che non ci sia un pacchetto di sicurezza potenziato intorno a loro," ha osservato l'informatore, aggiungendo che "se il Re vuole vedere i bambini, basta invitarli e può succedere."
Il desiderio di radici di Harry e il futuro nel Regno Unito
In definitiva, la decisione sulla sicurezza "spetta al Re." Secondo l'entourage del Principe, "ci sono molti scenari per farla funzionare, ma è tutto fuori dalle mani di Harry. Nessun padre vorrebbe mettere a rischio i propri figli."
Nonostante le tensioni passate, il desiderio di Harry di riallacciare i rapporti con le proprie origini appare genuino. Come precedentemente riferito dalla testata britannica, il Duca "non ha perso la speranza di riportare la sua famiglia nel Regno Unito. Vuole poter mostrare ai suoi figli dove è cresciuto. Vuole che conoscano la loro famiglia qui. Vorrebbe davvero tornare molto di più nel Regno Unito."