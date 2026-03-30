L'italiano 're delle evasioni' sarà processato a Bruxelles

AGI - Il "re delle evasioni" Antonio Ferrara sarà processato a Bruxelles a fine aprile per una rapina a mano armata pianificata in Germania e sventata dagli investigatori francesi e belgi nel febbraio 2025. L'italiano, classe 1973, originario di Cassino, è stato deferito insieme a nove complici alle autorità belghe dopo una vasta operazione di polizia transfrontaliera che ha coinvolto Belgio, Germania e Francia.
Rilasciato su cauzione
Ferrara era stato arrestato a Eupen il 27 febbraio 2025, quando l'attacco sembrava imminente, e ha trascorso circa otto mesi in custodia cautelare in Belgio prima di essere rilasciato su cauzione a novembre. Comparirà in tribunale da uomo libero, mentre diversi altri imputati sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico o rilasciati su cauzione.
Uno dei suoi fratelli tra i presunti complici
Tra i presunti complici figura anche uno dei suoi fratelli, Massimiliano Ferrara. L'italiano è noto alle cronache per la sua intensa attività criminale e soprattutto per due evasioni diventate leggendarie, che gli sono valse il soprannome di "re delle evasioni". Considerato una figura di spicco del banditismo francese attivo dagli anni '90, è noto per attacchi a furgoni portavalori e rapine. Nel 1998 evade durante un trasferimento in ospedale e rimane latitante per quattro anni; nel 2003 i suoi complici, travestiti da poliziotti, attaccano il penitenziario di Fresnes con armi pesanti, incluso un lanciarazzi, facendo esplodere un cancello. È una delle evasioni più celebri della storia criminale francese.