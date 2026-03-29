Escursionista italiano muore in Austria travolto da una valanga

AGI - Un escursionista italiano di 41 anni, Federico Giubilato, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri sulle montagne del Tirolo austriaco. L'uomo, residente a Bassano del Grappa (Vicenza), è stato investito da una massa nevosa mentre praticava sci fuoripista nella zona di Hochfügen, nella Zillertal. L'incidente si è verificato durante la discesa dalla vetta dell'Hoher Marchkopf, a circa cento metri di distanza dalla cima.
Giubilato era accompagnato da un amico di 36 anni quando, improvvisamente, si è staccata una valanga con un fronte di 250 metri. Mentre il compagno di escursione è rimasto travolto solo parzialmente, riportando una ferita alla mano, il 41enne è stato completamente sepolto dalla neve. È stato proprio l'amico a lanciare l'allarme, permettendo l'intervento immediato di due elicotteri e delle squadre del Soccorso Alpino locale.
Il tragico esito dei soccorsi
I soccorritori hanno individuato lo sciatore a una profondità di 1,6 metri. Nonostante le prolungate manovre di rianimazione effettuate sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Al momento del distacco, nella zona il pericolo valanghe era attestato al livello 3 su una scala di 5.
Il profilo della vittima
Federico Giubilato avrebbe compiuto 42 anni nella giornata di domani. Laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Padova, era un profondo conoscitore e appassionato di montagna e sport estremi. Dai suoi profili social emerge la figura di un uomo che aveva già affrontato sfide fisiche importanti: in passato era stato vittima di un grave incidente, documentato da scatti che lo ritraevano in ospedale su una sedia a rotelle durante il percorso di recupero.
Le autorità austriache hanno avviato i rilievi di rito per accertare con precisione le cause che hanno innescato il movimento del fronte nevoso.