Escursionista italiano muore in Austria travolto da una valanga
Un escursionista italiano muore in Austria travolto da una valanga
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Un escursionista italiano muore in Austria travolto da una valanga

Tragedia in Tirolo, Federico Giubilato, 41 anni, era con un amico che ha lanciato l'allarme
Austria, Tirolo
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AGI - Un escursionista italiano di 41 anni, Federico Giubilato, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri sulle montagne del Tirolo austriaco. L'uomo, residente a Bassano del Grappa (Vicenza), è stato investito da una massa nevosa mentre praticava sci fuoripista nella zona di Hochfügen, nella Zillertal. L'incidente si è verificato durante la discesa dalla vetta dell'Hoher Marchkopf, a circa cento metri di distanza dalla cima.

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Giubilato era accompagnato da un amico di 36 anni quando, improvvisamente, si è staccata una valanga con un fronte di 250 metri. Mentre il compagno di escursione è rimasto travolto solo parzialmente, riportando una ferita alla mano, il 41enne è stato completamente sepolto dalla neve. È stato proprio l'amico a lanciare l'allarme, permettendo l'intervento immediato di due elicotteri e delle squadre del Soccorso Alpino locale.

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Il tragico esito dei soccorsi

I soccorritori hanno individuato lo sciatore a una profondità di 1,6 metri. Nonostante le prolungate manovre di rianimazione effettuate sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Al momento del distacco, nella zona il pericolo valanghe era attestato al livello 3 su una scala di 5.

Il profilo della vittima

Federico Giubilato avrebbe compiuto 42 anni nella giornata di domani. Laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Padova, era un profondo conoscitore e appassionato di montagna e sport estremi. Dai suoi profili social emerge la figura di un uomo che aveva già affrontato sfide fisiche importanti: in passato era stato vittima di un grave incidente, documentato da scatti che lo ritraevano in ospedale su una sedia a rotelle durante il percorso di recupero.

Le autorità austriache hanno avviato i rilievi di rito per accertare con precisione le cause che hanno innescato il movimento del fronte nevoso.

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