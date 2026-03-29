Otto milioni di 'No Kings' sfidano Trump in 3300 piazze Usa

AGI - Otto milioni di persone sono scese in strada negli Stati Uniti per protestare contro il presidente Trump. La cifra è quella resa nota dagli organizzatori delle manifestazioni "No Kings", organizzate nelle principali città statunitensi. Proteste che la Casa Bianca ha bollato come "sedute di terapia" per il "disturbo da Trump", un termine utilizzato dal presidente degli Stati Uniti e dalla maggioranza per deridere l'opposizione. Il movimento "No Kings", composto da decine di organizzazioni e attivisti contrari al governo Trump, ha organizzato sabato oltre 3.300 proteste nei 50 stati degli Stati Uniti per condannare quello che definiscono "autoritarismo" da parte del presidente.
Decine di migliaia di manifestanti si sono radunati a Minneapolis, che ha ospitato l'evento principale della terza protesta da quando il movimento di base ha preso il via lo scorso anno. La città torna a fare da scenario al malcontento degli americani a pochi mesi dalle proteste che avevano sconvolto la città a seguito delle retate federali contro gli immigrati. Le retate di gennaio hanno causato la morte di due cittadini statunitensi, Renee Good e Alex Pretti, entrambi per mano di agenti federali (ICE), trasformando la città in un punto nevralgico della repressione dell'immigrazione voluta dal presidente Donald Trump. Nella vicina St. Paul, invece, è stato Bruce Springsteen l'attrazione principale della manifestazione, durante la quale ha suonato la sua canzone "Streets of Minneapolis", che ha scritto in omaggio a Good e Pretti poco dopo la loro morte. "Il loro coraggio, il loro sacrificio e i loro nomi non saranno dimenticati", ha detto Springsteen parlando dei due americani deceduti. Migliaia di persone hanno intonato lo slogan: "No a Kings, no all'ICE, no alla guerra!""La vostra forza e il vostro impegno ci hanno dimostrato che questa è ancora l'America, e che questo incubo reazionario e le invasioni delle città americane non avranno vita", ha detto Springsteen alla folla.
Le voci della protesta
Pamela Sinness, 73 anni, ha dichiarato all'AFP di aver partecipato alla manifestazione perché crede "nella parità di diritti per tutte le persone, compresi gli immigrati che arrivano nel nostro Paese". "È meraviglioso vedere tutte queste persone che condividono i nostri stessi ideali riunite qui, perché la popolazione del Minnesota è rimasta profondamente sconvolta dalla violenza e dalla mancanza di rispetto dimostrata nei confronti di tutti, nonché dagli omicidi di Renee Good e Alex Pretti avvenuti nelle nostre strade", ha affermato.
Slogan e interventi politici
Tra la folla, molti portavano cartelli e striscioni con slogan di protesta, tra cui alcuni semplici come "ICE OUT", in riferimento all'US Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agenzia che attua la politica sull'immigrazione di Trump. Dal palco del comizio, il governatore del Minnesota Tim Walz, democratico, ha ringraziato la folla per aver tenuto testa a Trump, che ha definito un "aspirante dittatore". Al comizio ha preso la parola anche il politico democratico Bernie Sanders: "Non accetteremo mai un presidente che è un bugiardo patologico, un cleptocrate e un narcisista che sta minando ogni giorno la Costituzione degli Stati Uniti e lo Stato di diritto".