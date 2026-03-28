Raid russo su Odessa. Zelensky: 'Terrorismo contro i civili'

AGI - È di tre morti il bilancio dei raid russi della notte contro l'Ucraina. Kiev ha risposto con un attacco su Iaroslavl, a nord di Mosca, dove il governatore locale ha dato notizia della morte di un bambino e del ferimento dei genitori che sono in gravi condizioni. A Odessa i raid hanno preso di mira anche un quartiere residenziale e un reparto di maternità e hanno causato un morto e 11 feriti, ha reso noto l'amministrazione provinciale spiegando che tra i feriti c'e' un bambino. Piu' a nord, a Kryvyi Rig, due uomini sono morti nei raid russi, ha riferito il responsabile militare locale, Oleksandr Ganja.
Zelensky: "Terrorismo contro i civili"
Durante la notte le forze russe hanno colpito diverse infrastrutture civili ad Odessa, tra cui un ospedale ostetrico, causando vittime e ingenti danni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l'attacco, definendolo "puro terrorismo contro la popolazione civile", in quanto "non c'era alcuno scopo militare". In un post su X, il leader di Kiev ha confermato l'entità dei danni ai diversi siti colpiti da una sessantina di droni, tra cui la maternità del distretto di Primorskyi, edifici residenziali, attività commerciali, porto e infrastrutture critiche.
Attacchi notturni si registrano anche nelle regioni di Poltava e Dnipro e hanno causato altri due morti e alcuni feriti. "Ogni attacco di questo tipo dimostra che la Russia non ha alcuna intenzione di porre fine a questa guerra. Per questo motivo, qualsiasi allentamento della pressione è pericoloso", ha sottolineato Zelensky. Il presidente ucraino ha ribadito l'importanza di portare avanti "sforzi coordinati per proteggere le vite umane, le nostre città, i nostri villaggi e le nostre infrastrutture", rafforzando sia "la difesa del nostro Paese che la nostra diplomazia".