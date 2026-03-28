Centinaia di migliaia di persone a New York per i cortei 'No Kings'

AGI - Centinaia di migliaia di persone sono confluite a Columbus Circle, a New York, per la manifestazione “No Kings”, contro l’autoritarismo del governo Trump. Manifestazioni sono state organizzate in più di mille città americane. Gli organizzatori prevedono una partecipazione storica, che richiama le grandi adunate degli anni ‘60.
L'anno scorso, milioni di persone, sia negli Stati repubblicani che in quelli democratici, avevano già partecipato a due giornate di proteste del movimento "No Kings", in gran parte pacifiche. Da allora, la campagna nazionale di Trump per il controllo dell'immigrazione si è conclusa in diverse grandi città.
I detrattori di Trump lamentano la sua propensione a governare per decreto presidenziale, l'uso del Dipartimento di Giustizia per perseguire gli oppositori, la sua adesione ai combustibili fossili e il negazionismo climatico, oltre alla sua opposizione ai programmi per la diversità razziale e di genere e la sua ritrovata propensione a ostentare la potenza militare statunitense dopo aver condotto la campagna elettorale come uomo di pace.