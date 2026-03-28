Hacker filo-iraniani violano l'account email del capo dell'Fbi

AGI - Il dipartimento di Stato americano ha messo una taglia da 10 milioni di dollari sul gruppo di hacker Handala, legato all'Iran, che è riuscito a violare l'account e-mail personale del direttore dell'Fbi, Kash Patel.In una nota, la polizia federale ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'hackeraggio e assicurato di aver "preso tutte le misure necessarie per mitigare i potenziali rischi.
I file pubblicati
I messaggi rubati, ha assicurato l'Fbi, "sono materiale storico e non coinvolgono informazioni governative". Handala HackTeam, che ha rivendicato l'attacco, ha pubblicato immagini online del direttore dell'Fbi e del suo curriculum. Il Dipartimento di Giustizia, dopo l'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran il 28 febbraio, aveva messo in guardia contro potenziali attacchi informatici da parte di soggetti iraniani.
Il SITE Intelligence Group, un'organizzazione che monitora i gruppi jihadisti, ha pubblicato la rivendicazione di Handala. "Oggi, ancora una volta, il mondo ha assistito al crollo delle cosiddette leggende della sicurezza americana", si legge. "I cosiddetti sistemi 'impenetrabili' dell'FBI sono stati messi in ginocchio in poche ore dal nostro team. Tutte le informazioni personali e riservate di Kash Patel, incluse e-mail, conversazioni, documenti e persino file classificati, sono ora disponibili per il download pubblico", ha aggiunto.
Handala ha affermato che l'attacco informatico è "dedicato ai martiri del cacciatorpediniere Dena", una nave della marina iraniana affondata da un sottomarino statunitense all'inizio di questo mese al largo della costa meridionale dello Sri Lanka.