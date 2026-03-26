Mar Nero, attaccata petroliera turca carica di greggio

AGI - Una petroliera carica di greggio, di proprietà di una compagnia turca con sede a Istanbul, è stata attaccata nelle prime ore di giovedì a circa 14 miglia dal Bosforo. Lo riportano i media turchi.
Dettagli sulla nave e sull'attacco
La nave 'Altura', appartenente alla società Pergamon Shipping, era partita dalla Russia ed è stata colpita, secondo le prime ricostruzioni, sia da un drone sia da un mezzo di superficie autonomo. La petroliera, registrata sotto la compagnia turca Pergamon Denizcilik, aveva lasciato il porto russo di Novorossijsk, situato sulla costa nord-orientale del Mar Nero.
L'imbarcazione, che trasportava circa 140.000 tonnellate di petrolio, sarebbe stata attaccata nella notte a circa 14 miglia dal Bosforo.
Sanzioni e classificazione della nave
Secondo le informazioni disponibili, la nave è soggetta a sanzioni dell'Unione europea e classificata come unità della cosiddetta 'flotta ombra' sulla piattaforma MarineTraffic.
Danni e operazioni di soccorso
I danni avrebbero interessato la parte superiore dello scafo e la sala macchine. Lanciato un segnale di soccorso, è stata assistita dalla nave Erdek che si trovava nelle vicinanze. Dalle comunicazioni radio è emerso che la sala macchine stava imbarcando acqua, ma non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le unità di soccorso Rescue 11 e Rescue 12 della Direzione generale per la sicurezza costiera turca, insieme alla motovedetta veloce Coastal Safety 5.
Storia e cambi di proprietà
Secondo il sito specializzato turco Haber Denizde, la petroliera operava in precedenza nella flotta della Besiktas Maritime con il nome di 'Besiktas Dardanelles'. Successivamente, nel maggio 2024, l'imbarcazione è stata acquisita dalla societa' Kayseri Shipping, con sede a Panama, entrando in flotta con il nome 'Kayseri'. Nel novembre 2025 la nave è stata infine acquistata dalla Pergamon Maritime, con sede a Istanbul, e ribattezzata 'Altura'.
Sanzioni internazionali
La petroliera, con una portata lorda di 163.750 tonnellate, è stata in seguito oggetto di una serie di sanzioni internazionali. E' stata inserita nella lista delle sanzioni dell'Unione europea il 24 ottobre 2025, seguita da Svizzera e Ucraina il 13 dicembre 2025 e dal Regno Unito il 24 febbraio 2026.
Persone coinvolte e collegamenti
Secondo gli annunci relativi alle sanzioni, Hector Varela De Leon, fondatore della Kayseri Shipping, è stato inserito nella lista nera degli Stati Uniti nel luglio 2025. La società risulterebbe inoltre riconducibile a Mohammad Hossein Shamkhani, figlio di Ali Shamkhani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, ucciso da Israele nel febbraio 2026.