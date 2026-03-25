Zelensky: 'Dagli Usa garanzie solo se lasciamo il Donbass'

AGI - Per Volodymyr Zelensky "gli americani sono pronti a completare l'iter di garanzie di sicurezza ad alto livello non appena l'Ucraina sarà pronta a ritirare le truppe dal Donbass", ha detto il leader di Kiev parlando alla Reuters.
Zelensky: "Allarme per la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa"
Zelensky avverte che un simile passo metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'Ucraina e dell'Europa nel suo complesso. Il Presidente ha aggiunto che gli Stati Uniti sono concentrati sul conflitto con l'Iran, quindi Trump sta esercitando pressioni sull'Ucraina, cercando di porre fine rapidamente alla guerra.
Secondo Zelensky, la Russia, che chiede il ritiro delle truppe ucraine dall'est, scommette sul fatto che Washington perderà interesse nei negoziati e alla fine si ritirerà da essi.
Merz: "E' difficile sbloccare gli aiuti a Kiev"
L'Ucraina "si trova in gravi difficoltà finanziarie" ma è "difficile" per l'Unione Europea erogare gli aiuti bloccati dal veto dell'Ungheria. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante il question time al Bundestag. "Spero che riusciremo a risolvere questo problema nel medio termine, ma è straordinariamente difficile", ha commentato Merz, sottolineando che "è una novità" nella storia dell'Ue che gli Stati membri non possano agire a causa dell'opposizione di un singolo Paese.
"L'Ucraina non ha più bisogni dei missili Taurus"
L'Ucraina non ha più bisogno dei missili Taurus prodotti in Germania in quanto ha ormai una produzione domestica di armi a lungo raggio, ha spiegato Merz.
"Oggi l'Ucraina possiede armi a lungo raggio nelle sue riserve. Armi che produce autonomamente, in parte con il nostro aiuto, e che sono molto più efficaci del numero relativamente esiguo di missili da crociera Taurus che avremmo potuto fornire", ha affermato Merz, "l'Ucraina è oggi meglio armata che mai".
Quando era all'opposizione, l'attuale cancelliere aveva chiesto più volte di fornire Taurus a Kiev. "L'ho detto quando davo per scontato che le Forze Armate tedesche avessero a disposizione un numero sufficiente di missili da crociera Taurus pienamente operativi per rifornire l'Ucraina", ha spiegato oggi Merz.