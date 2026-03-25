Meta e YouTube ritenute responsabili di danni psicologici

Meta e YouTube ritenute responsabili per danni psicologici a una giovane
La giuria ha attribuito a Meta il 70% della responsabilità e a Google–YouTube il restante 30%, stabilendo un risarcimento complessivo di tre milioni di dollari
AGI - Meta e YouTube sono stati considerati responsabili e negligenti per i danni psicologici subiti da una ragazza di 20 anni che aveva accusato le due piattaforme di averla indotta alla dipendenza fin da quando era bambina e di non averla messa sull'avviso del rischio che correva.
Lo ha deciso la giuria della Corte Superiore di Los Angeles dopo nove giorni di deliberazione. Meta e' stata riconosciuta responsabile per il 70 per cento dei danni, mentre Google, di cui fa parte YouTube, per il 30 per cento. La giuria ha riconosciuto alla ragazza che aveva fatto causa un risarcimento danni di tre milioni di dollari.