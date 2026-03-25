Il Papa a Montecarlo. I Grimaldi tra glamour e fede

AGI - Nel Principato dei Grimaldi, il calendario mondano si è improvvisamente trovato un ospite d’onore in tonaca bianca. A pochi giorni dall’arrivo del Papa a Montecarlo, il micro-Stato che il mondo associa a casinò, superyacht e red carpet si prepara a vivere qualcosa che non è né gala né Gran Premio, ma che avrà la stessa, se non maggiore, potenza d’immagine. Sullo “scoglio” dei Grimaldi, il lessico del cerimoniale cambia, accanto a smoking e abiti couture entrano in scena talari, vescovi, cori liturgici, transenne e libretti della Messa.
Per capire il peso di questo scarto basta guardare al cuore simbolico del glamour monegasco: il Ballo della Rosa. Nato negli anni Sessanta, reinventato da Carolina di Monaco e dai grandi couturier, è il rito mondano per eccellenza. Un concentrato di alta moda, beneficenza chic, stampa patinata e coreografie impeccabili in cui i Grimaldi recitano il ruolo di padroni di casa perfetti, circondati da aristocratici, industriali e celebrities. Il calendario del Principato ruota da sempre attorno a questi appuntamenti come il Ballo, il Festival del Circo, il Gran Premio di Formula 1, il Monte-Carlo Rolex Masters. Eventi dove l’elemento religioso, se c’è, resta sullo sfondo, confinato alle liturgie ufficiali e alle immancabili Messe in cattedrale a uso e consumo del protocollo. La visita papale ribalta la prospettiva, non sono più i riti civili ad avere un contorno religioso, ma è la liturgia a diventare il centro della scena.
La trasformazione degli spazi di Monaco
Lo stadio Louis II, di solito teatro di partite di calcio e meeting atletici, viene trasformato in cattedrale a cielo aperto: via i maxi-schermi delle sfide sportive, dentro l’altare, le sedie numerate per i fedeli, i settori riservati a malati e disabili, i cori che provano canti liturgici al posto degli inni sportivi. È lo stesso spazio che ha visto passerelle di campioni e sponsor a ospitare un raduno di fedeli arrivati da Liguria, Costa Azzurra e entroterra francese, con parrocchie che organizzano pullman e pellegrinaggi invece di gite per il Gran Premio. Anche la geografia urbana di Monaco cambia ruolo. Place du Casino, abitualmente fotografata per le supercar parcheggiate davanti al Casinò e all’Hôtel de Paris, diventa soprattutto luogo di passaggio per pellegrini con rosario e zainetto, pronti a incamminarsi verso la Rocca e lo stadio. Le boutique di lusso espongono ancora borse e gioielli in vetrina, ma per un giorno condividono il marciapiede con volontari della diocesi che distribuiscono programmi della Messa e indicazioni logistiche. Il porto, che di solito fa da fondale ai party sugli yacht, sarà pieno di barche da cui si seguirà la visita in diretta televisiva, con il suono delle campane che coprirà, almeno per qualche ora, il rumore dei motori.
Il cerimoniale nel palazzo dei Grimaldi
Nel Palazzo dei Grimaldi il cambio di registro è ancora più evidente. Il cortile d’onore dove sfilano le guardie in alta uniforme per la Festa Nazionale e dove si tengono concerti e ricevimenti estivi viene preparato per accogliere il Papa con un cerimoniale che mescola il linguaggio della monarchia e quello vaticano. Tappeti rossi sì, ma anche crocifissi ben in vista; guardie monegasche e gendarmi accanto alla Gendarmeria vaticana; bandiere biancorosse affiancate al giallo e bianco della Santa Sede. La famiglia principesca, abituata a disporsi su balconi e palchi per salutare il popolo nei giorni di festa, si ritrova a fare da “cornice” a un altro sovrano, quello che non porta scettro ma pastorale.
L'immagine della famiglia principesca
Per Alberto e Charlène, ma anche per Caroline, Stéphanie e le nuove generazioni, da Pierre e Andrea Casiraghi fino alle giovanissime Charlotte e Camille, la visita è anche un esercizio di immagine. Invece di dominare la scena come protagonisti di un racconto mondano, i Grimaldi diventano quasi comparse di lusso in un grande evento religioso globale. I fotografi non cercheranno soltanto l’abito della principessa o il sorriso dei ragazzi, ma il momento in cui la coppia principesca si inchina davanti al Papa, la stretta di mano, lo scambio di doni. Il dress code, di solito un capitolo a parte nei resoconti mondani, sarà letto alla luce del protocollo vaticano con abiti sobri, lunghezze rigorose, nessun eccesso cromatico, cappellini in equilibrio tra etichetta e discrezione.
I Grumaldi tra lusso e spiritualità
Il contrasto più forte resterà comunque quello tra i due “volti” di Monaco: il paradiso fiscale e del gioco d’azzardo da una parte, la piccola città-Stato cattolica dall’altra. Da anni il Principato lavora sul racconto della propria responsabilità sociale, della filantropia della famiglia reale, delle fondazioni ambientali e umanitarie. L’arrivo del Papa offre, sul piano del costume, una gigantesca operazione di re-branding. Le stesse immagini che di solito illustrano il “lusso senza pudore”, i saloni del Casinò, le terrazze vista mare, i saloni da ballo, vengono ora riempite di parole come “pace”, “dialogo”, “cura del Creato” e “attenzione agli ultimi”. Per un giorno, chi abita nei piani bassi del Principato, i lavoratori che si alzano all’alba per mandare avanti hotel, ristoranti, porti e cantieri, entrano nel quadro accanto ai grandi nomi dell’alta società. È qui che il taglio di costume può farsi più sottile: la visita papale come specchio che rimanda a Monaco un’immagine diversa di sé. Nelle ore della Messa allo stadio Louis II il codice non è più quello del “dress to impress”, ma del “venire come si è”, famiglie con bambini, anziani, giovani in felpa, religiose con il velo, volontari con giubbini fluorescenti. Niente liste Vip, ma pass per settori liturgici. Niente segnaposto dorati, ma numeri di sedia scritti a pennarello su adesivi. Eppure, anche in questa dimensione più popolare, il senso della forma tipicamente monegasco resterà intatto: coreografie di ingresso, file ordinate, tempi cronometrati, telecamere posizionate come per uno show in diretta. Nel racconto complessivo, il filo dei Grimaldi tiene tutto insieme. È la loro casa, la loro città, il loro “marchio” a confrontarsi con un altro tipo di potere simbolico. Dal Ballo della Rosa alla Messa allo stadio Louis II, il Principato fa quello che sa fare meglio: trasformare ogni evento in un successo.