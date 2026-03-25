Chi è Munir, il mediatore pakistano che può far finire la guerra 

AGI - In un momento di altissima tensione caratterizzato dai 5 giorni di tregua annunciati dal presidente americano Donald Trump, è emersa la figura del capo dell'esercito pakistano, Syed Asim Munir, l'uomo che sembra possa agire da mediatore e trovare ascolto sia da parte di Washington che di Teheran. A lungo considerato principalmente uno stratega militare, Munir potrebbe essere chiamato a uscire da 'dietro le quinte' e svolgere un ruolo significativo, se non decisivo, per allentare le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran.
Munir è stato il secondo ufficiale nella storia del Pakistan a ottenere il grado di Feldmaresciallo e ha poi consolidato la propria influenza divenendo Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nel 2022. La sua autorità riguarda principalmente il comando militare e la sicurezza dei confini, ma la sua voce arriva a plasmare anche la politica estera del Pakistan. Una concentrazione di potere che lo ha reso una figura centrale nella diplomazia di Islamabad. Per Munir, questo momento rappresenta la possibilità di proiettare una leadership militare tradizionale in una mediazione internazionale di alto livello.
Il ruolo del Pakistan come mediatore
Le notizie e dichiarazioni degli ultimi giorni indicano come il Pakistan stia cercando di sfruttare la sua posizione geopolitica unica per fungere da mediatore tra Washington e Teheran. Con relazioni di lunga data con entrambe le parti, seppur soggette ad alti e bassi, Islamabad è, forse insieme ad Ankara, uno dei pochi governi in grado di mantenere canali aperti con la Casa Bianca e con la Repubblica Islamica. Si ritiene che Munir stesso abbia preso parte a comunicazioni dirette o indirette con i vertici americani, mantenendo al contempo relazioni operative con i funzionari iraniani.
La diplomazia backchannel e i colloqui
Al centro di questo sforzo vi è l'uso della diplomazia "backchannel", vale a dire scambi riservati che permettono agli avversari di comunicare senza i costi politici di negoziati formali. Per Washington e Teheran, i cui rapporti sono tesi da decenni, questo tipo di contatto indiretto può rappresentare un primo passo importante verso una de-escalation. Islamabad ha anche avanzato l'ipotesi di ospitare eventuali colloqui, proponendosi come terreno neutrale per il dialogo. Sebbene non siano stati confermati negoziati formali, l'idea riflette l'ambizione più ampia del Pakistan di riaffermarsi come attore diplomatico rilevante sulla scena globale.
Autorità militare e influenza diplomatica
Il possibile ruolo di Munir evidenzia una tendenza più ampia: la crescente sovrapposizione tra autorità militare e influenza diplomatica nella struttura di potere del Pakistan. Un raro caso in cui, a prescindere dall'esito, il capo dell'esercito pakistano agisce da intermediario in una delle rivalità più spinose e cristallizzate di questa era.
Gli interessi del Pakistan nella mediazione
L'insistenza del Pakistan non è ovviamente disinteressata. La continuazione del conflitto, un inasprimento dei bombardamenti comporterebbero ripercussioni economiche, rischio di crisi umanitarie e minacce alla sicurezza lungo il confine occidentale. Assumere un ruolo di mediatore offre a Islamabad l'opportunità di mitigare tali rischi, rafforzare i rapporti con Washington e migliorare la propria posizione internazionale.
Scetticismo e sfide future
Nonostante questi sforzi, permane lo scetticismo. L'intervento militare dello scorso 28 febbraio è giunto nel mezzo di un negoziato, distrutto la poca fiducia tra le parti e fatto andare alle stelle la diffidenza tra Stati Uniti e Iran. In questo momento qualsiasi progresso richiederebbe concessioni che nessuna delle due parti sembra ancora disposta a fare. Il Pakistan può facilitare la comunicazione, ma sciogliere i nodi che hanno scatenato il conflitto si presenta come una missione ben più complicata.