Danimarca, Frederiksen incaricata delle consultazioni per il governo

AGI - Il primo ministro uscente Mette Frederiksen sarà responsabile della conduzione dei negoziati con tutti i partiti in vista della formazione di un nuovo governo in Danimarca, l'ha annunciato la corte del regno scandinavo, il giorno dopo le elezioni legislative che hanno visto i socialdemocratici in testa ma senza una chiara maggioranza. Dopo aver parlato con gli undici gruppi eletti in parlamento, il re ha incaricato la Frederiksen di condurre le discussioni nel tentativo di raggiungere la maggioranza. Inizialmente cercherà di formare una coalizione di sinistra, con due partiti - SF (Partito socialista popolare) e De Radikale, di centrosinistra - ha detto la corte reale in un comunicato stampa. Il blocco di sinistra, che riunisce cinque partiti tra cui i socialdemocratici, ha ottenuto 84 seggi, contro i 77 della destra e dell'estrema destra. I moderati del ministro degli Esteri uscente Lars Lokke Rasmussen ottengono 14 seggi e saranno l'ago della bilancia.
I socialdemocratici, che hanno ottenuto il loro peggior risultato dal 1903, rimangono il partito più numeroso con 38 seggi sui 179 in Parlamento. Negli ultimi quattro anni, i socialdemocratici hanno guidato una coalizione destra-sinistra, ma questa configurazione non è apprezzata dai liberali, la cui partecipazione al governo ha eroso il sostegno elettorale. "La cosa più probabile è senza dubbio che Mette Frederiksen rimanga primo ministro", ha detto Rune Stubager, professore di scienze politiche all'Università di Aarhus. "Ma resta incerto se (il centrista) Lars Lokke Rasmussen proverà a candidarsi per questa posizione", anche se sostiene il contrario, ha aggiunto. Frederiksen ha presentato le sue dimissioni al re in mattinata. "Un'elezione caotica si è conclusa con molti perdenti, pochi soddisfatti e un grande vincitore: Lars Lokke Rasmussen", riassume il quotidiano Politiken in prima pagina. Questo veterano della politica danese - due volte primo ministro in passato - può far oscillare la maggioranza a destra o a sinistra ma anche provare a formare una coalizione attorno a lui, secondo i commentatori.
I danesi si preparano quindi a lunghe discussioni prima della formazione di un nuovo governo. Nel 2022, i negoziati sono durati sei settimane. "Si tratta di un processo lungo, il che significa che il governo non sarà formato e che sarà piuttosto difficile approvare le leggi durante questo periodo", ha lamentato Jesper Dyrfjeld Christensen, un ingegnere di 54 anni.
Il panorama politico frammentato
Con 12 partiti in Parlamento, il panorama politico è particolarmente frammentato, ma la Danimarca è abituata a governi di minoranza. "In un certo senso la politica danese funziona così: c'è un governo di minoranza in posizione centrale che su alcuni temi forma una maggioranza con la sinistra e su altri una maggioranza con la destra", ha spiegato il politologo Rune Stubager.
Temi chiave dei negoziati e ascesa dell'estrema destra
Secondo Stubager i negoziati tra i partiti dovrebbero concentrarsi sulle questioni economiche e sulle pensioni, sull'inquinamento e sull'immigrazione. Il tradizionale partito di estrema destra, il Partito popolare danese, ha ottenuto un buon punteggio, il 9,1% dei voti, triplicando il numero dei seggi rispetto alle ultime elezioni. I tre partiti anti-immigrazione raccolgono però il 17%, una cifra stabile per la destra populista danese da circa vent'anni.
Le Isole Faroe e la Groenlandia inviano ciascuna due deputati a Copenaghen. Se le Isole Faroe hanno riconfermato i due parlamentari uscenti, uno per ciascun blocco, la Groenlandia ha sostenuto il partito di sinistra e Naleraq, favorevole ad una rapida indipendenza del territorio autonomo dalla Danimarca.