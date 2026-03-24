Nominato il successore di Larijani, è Mohammad Zolghadr

AGI - Mohammad Bagher Zolghadr è stato nominato segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Lo riferiscono i media iraniani. La nomina di Zolghadr, che succede ad Alì Larijani, è stata approvata dalla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica. Ex comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, attualmente era segretario del consiglio per il Discernimento delle Opportunità. La scelta di Zolghadr, che ha ottenuto il benestare dall'ayatollah Mojtaba Khamenei, è stata ratificata da un decreto presidenziale, ha spiegato il portavoce del presidente Massoud Pezeshkian su X.
Nato nel 1954 a Fasa, nei pressi di Shiraz, Zolghadr ha intrapreso gli studi superiori presso l’Università di Teheran, conseguendo una laurea in economia prima della rivoluzione del 1979. In quegli anni, la sua attività si è concentrata nel gruppo guerrigliero Mansourun, un’organizzazione militante islamista. Secondo alcune ricostruzioni, nel 1978 Zolghadr sarebbe stato coinvolto, insieme a Mohsen Rezaei, nell'uccisione di un ingegnere statunitense e di un dirigente di una compagnia petrolifera. Dopo il 1979, ha aderito ai Mojahedin dell'Organizzazione della Rivoluzione Islamica, schierandosi con la fazione di destra del movimento.
Ruoli nell'IRGC e ascesa militare
All'interno dell'IRGC, Zolghadr ha ricoperto ruoli di primo piano sin dai primi anni '80, guidando la divisione educativa e, successivamente, il Quartier Generale della Guerra Irregolare e il Quartier Generale di Ramazan. La sua ascesa lo ha portato a servire come vice comandante dell'IRGC e, nel 2007, come vice capo di stato maggiore generale delle Forze Armate per gli affari legati al Basij.
Influenza sociale e religiosa
L'influenza di Zolghadr si estende anche alla sfera sociale e religiosa: diverse fonti indicano che sia "uno dei fondatori" di Ansar-e Hezbollah, l'organizzazione militante ultra-conservatrice.
Carriera governativa e giudiziaria
Il profilo di Zolghadr è mutato sensibilmente con l'ingresso nei ranghi governativi e giudiziari. Sotto la presidenza di Mahmoud Ahmadinejad ha servito come Vice Ministro degli Interni per gli Affari di Sicurezza. Successivamente, è approdato al sistema giudiziario, nel 2010 come Consigliere del Presidente della Corte Suprema Sadeq Larijani. Nel 2012 ottiene la nomina a vice capo della Magistratura per gli affari strategici. Tra gli ultimi incarichi la nomina a vice per gli affari strategici, sociali-di sicurezza e prevenzione del crimine.
Legami familiari e rilevanza internazionale
La rete di potere di Zolghadr è rafforzata da legami familiari di rilievo. È sposato con Sedigheh Begum Hejazi, già Direttore Generale dell'Ufficio per gli Affari della Donna e della Famiglia presso l'Organizzazione per la Cultura e la Comunicazione Islamica. Di particolare rilevanza internazionale è la figura del genero, Kazem Gharibabadi, diplomatico che ha rappresentato l'Iran presso le organizzazioni internazionali a Vienna, inclusa l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).