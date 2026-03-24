Opossum in aeroporto si nasconde tra i peluche: il video

AGI - Un piccolo fuori programma ha sorpreso i viaggiatori in partenza dall'aeroporto australiano della Tasmania: un opossum selvatico si è intrufolato in un negozio di souvenir, mimetizzandosi tra i peluche in vendita. La scena, tenera e insolita, ha subito attirato l’attenzione di passeggeri e personale.
L’avvistamento all’aeroporto di Hobart
L’episodio è avvenuto all’aeroporto di Hobart dove il marsupiale è stato notato mentre si aggirava tra gli scaffali del negozio del terminal. Secondo lo staff - racconta la France Press - l’animale sembrava disorientato ma tranquillo.
Perfettamente mimetizzato tra i peluche
Un video diventato rapidamente virale mostra l’opossum fermo su uno scaffale, quasi indistinguibile tra canguri e orsetti di peluche. La sua presenza, inizialmente scambiata per un giocattolo, ha reso la scena ancora più curiosa.
La reazione divertita del negozio
“Abbiamo sempre pensato che i nostri peluche fossero realistici, ma questa è la conferma definitiva”, ha scherzato il direttore del negozio, Liam Bloomfield.
Ha poi aggiunto di essere stato felice di accogliere “un visitatore locale speciale”, curioso di esplorare il reparto giocattoli in cerca, forse, di nuovi “amici”.
Il ritorno in natura
Dopo l’insolita visita, il personale aeroportuale è intervenuto per riportare l’animale nel suo habitat naturale, all’aperto, in totale sicurezza.
Un episodio tipicamente australiano
“Solo in Australia poteva succedere una cosa del genere”, ha commentato un portavoce dell’aeroporto, sottolineando l’unicità dell’incontro. Un momento leggero e inaspettato che ha regalato un sorriso ai viaggiatori di passaggio.