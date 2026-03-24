L'Iran vuole il controllo dello Stretto di Hormuz

AGI - L'Iran ha notevolmente irrigidito la sua posizione negoziale da quando è iniziata la guerra e se tornasse a sedere al tavolo con gli Stati Uniti pretenderebbe tra l'altro il controllo formale dello stretto di Hormuz. Lo riferisce la Reuters citando tre fonti iraniane.
Dall'attacco di Stati Uniti e Israele, il 28 febbraio, i Guardiani della Rivoluzione hanno sempre più peso nelle decisioni e dunque se davvero vi fossero di nuovo negoziati seri, presenterebbero agli Usa una lista di richieste di peso. Non solo Teheran chiederebbe la fine delle ostilità, ma anche garanzie contro future azioni militari, compensazioni per le perdite subite e il controllo appunto di Hormuz. L'Iran rifiuterebbe poi di trattare su qualsiasi limitazione al proprio programma missilistico balistico, un tema che fin qui Washington ha sempre considerato una linea rossa.
Colloqui preliminari e possibili incontri
Per il momento però non vi sono stati colloqui diretti, hanno assicurato le fonti. L'Iran ha avuto solo discussioni preliminari con Pakistan, Turchia ed Egitto per verificare se esista una base minima per trattare con gli Stati Uniti sulla fine della guerra. Fonti pakistane hanno fatto trapelare che questa settimana potrebbero tenersi a Islamabad incontri bilaterali sulla fine della guerra. Nel caso, l'Iran invierebbe il presidente del Parlamento Mohammad Baqer Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araqchi. Ma qualsiasi decisione spetterebbe in ultima istanza ai Pasdaran.