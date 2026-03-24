Iran: Israele bombarda il Libano e Beirut

AGI - Nel 25esimo giorno di guerra in Iran e nel Golfo continuano i raid di Israele in Libano. L’Idf ha preso di mira sette zone della periferia sud di Beirut. Nella notte, un attacco israeliano a Bshamoun, città a sud della capitale libanese ha causato la morte di almeno due persone.
Dal canto suo l’Iran ha annunciato una "nuova ondata di missili" contro Israele. I raid incrociati tra Teheran e Tel Aviv avvengono poche ore dopo dall'annuncio a sorpresa di Donald Trump su una tregua di cinque giorni, ovvero, la sospensione da parte degli Stati Uniti degli attacchi contro le infrastrutture energetiche iraniane.
Il presidente americano ha riferito ieri di “conversazioni molto buone e produttive” con l'Iran su una possibile risoluzione del conflitto in Medio Oriente. Trump ha parlato di un accordo di 15 punti sul tavolo. Ma Teheran ha smentito i negoziati.
In particolare secondo una fonte anonima citata da Politico, l'amministrazione Trump sta valutando lo speaker del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, come possibile interlocutore – e persino come figura di riferimento futura – nel quadro di un possibile negoziato.
La diretta
06.45 Israele bombarda Beirut, due morti
Un attacco israeliano a Bshamoun, città a sud di Beirut, ha causato la morte di almeno due persone. Lo ha riferito il ministero della Salute libanese. "L'attacco nemico israeliano alla città di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato, secondo un bilancio preliminare, la morte di due cittadini e il ferimento di altri cinque", ha affermato il ministero in un comunicato.
04.10 L'Iran annuncia una nuova ondata di missili contro Israele
L'Iran annuncia una "nuova ondata di missili" contro Israele. Lo ha riferito la televisione di stato della Repubblica islamica.
01.40 In Iran due missili colpiscono un gasdotto nel sud del Paese
Due razzi hanno colpito un gasdotto presso una centrale elettrica a Khorramshahr, nel sud-ovest dell'Iran, e gli edifici amministrativi di una stazione di servizio a Isfahan, nel centro del Paese. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars.
00.47 Israele bombarda infrastrutture di Hezbollah a Beirut
Una serie di raid israeliani ha colpito la periferia sud di Beirut e l'esercito israeliano ha annunciato la cattura di due membri del gruppo sostenuto dall'Iran nel sud del Libano. Un precedente attacco israeliano aveva colpito il quartiere residenziale di Hazmieh, a maggioranza cristiana, vicino a Beirut. Israele ha dichiarato di aver preso di mira un membro del braccio operativo estero delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. La diretta televisiva di AFPTV ha mostrato nuvole di fumo sopra la periferia sud della capitale e l'agenzia di stampa statale libanese National News Agency ha riferito di una serie di attacchi nella zona, con aerei da guerra israeliani a bassa quota uditi sopra Beirut e dintorni. L'esercito israeliano ha anche annunciato di aver "colpito le infrastrutture di Hezbollah a Beirut" dopo aver precedentemente invitato i residenti a evacuare la periferia sud.