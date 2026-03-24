Bill Cosby condannato: 19 milioni per violenza sessuale

AGI - Un nuovo verdetto riaccende i riflettori su una delle vicende più controverse dello spettacolo americano. Un tribunale della California ha condannato lunedì Bill Cosby a pagare oltre 19 milioni di dollari di risarcimento a una donna che lo ha accusato di aggressione sessuale.
Una decisione che aggrava la posizione
La decisione, presa in sede civile dopo tre giorni di deliberazioni, aggrava ulteriormente la posizione dell’attore, oggi 88enne, già accusato da decine di donne di comportamenti predatori.
Il racconto della vittima
Durante il processo, celebrato a Santa Monica, è emerso il racconto di Donna Motsinger, oggi 84 anni. La donna ha dichiarato di essere stata drogata nel 1972, quando Cosby avrebbe versato nel suo bicchiere di vino una sostanza presentata come una semplice aspirina.
Dopo aver perso conoscenza, la donna — allora cameriera — ha raccontato di essersi risvegliata a casa, vestita solo con la biancheria intima. Secondo la denuncia, era consapevole di essere stata drogata e violentata.
I precedenti giudiziari
Il caso si inserisce in un quadro giudiziario già segnato da precedenti condanne civili. Nello stesso tribunale - ricorda Afp -, nel 2022, una giuria aveva stabilito che Cosby dovesse versare 500mila dollari a Judy Huth, riconoscendo un’aggressione avvenuta nel 1975, quando la ragazza aveva 16 anni.
Dalla fama alla caduta
Un crollo definitivo per l’ex icona televisiva, a lungo soprannominata “il papà d’America” per il suo ruolo nella serie The Cosby Show, andata in onda tra il 1984 e il 1992.
Nel 2018 l’attore era stato incarcerato in Pennsylvania per un altro caso di violenza sessuale, prima di essere rilasciato nel 2021 dopo l’annullamento della condanna per un vizio procedurale.