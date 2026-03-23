New York: chiuso l'aeroporto di LaGuardia per scontro in pista

AGI - L'aeroporto Fiorello LaGuardia a New York è stato chiuso in seguito a uno scontro in pista tra un aereo e un veicolo. Lo riportano i media americani. Nell'incidente sono morti il comandante e il secondo pilota. Tredici i feriti tra cui due vigili del fuoco.
Il volo Air Canada 8646 era operato dal vettore regionale Jazz, secondo il sito di tracciamento dei voli FlightRadar24, riporta la CNN. Secondo i video e l'audio del Federal Aviation Administration, si è scontrato poco dopo l'atterraggio con un camion, probabilmente un mezzo dei vigili del fuoco, su una pista dello scalo intorno alle 23:30 di ieri ora locale (le 5:30 in Italia) e ha riportato danni.
Chiuso lo scalo di New York
L'Agenzia di sicurezza del voli ha subito chiuso lo scalo secondo le procedure d'emergenza. L'aereo Air Canada, che può trasportare fino a 76 passeggeri, era partito dall'aeroporto internazionale di Montreal Trudeau poco dopo le 22:30.
Il video dell'incidente
La dinamica dell’incidente all'aeroporto di New York
L'audio del controllo del traffico aereo cattura i momenti che hanno preceduto lo scontro fra l'aereo e il veicolo. Nella registrazione, un controllore del traffico aereo concede il permesso a un camion di attraversare una pista. Pochi secondi dopo, il controllore ordina urgentemente al camion di fermarsi, ma evidentemente è troppo tardi perché immediatamente segnala l'incidente.
Secondo la televisione ABC, almeno due persone sono rimaste ferite in modo grave. Si tratta di agenti di polizia dell'Autorità Portuale assegnati al servizio dei vigili del fuoco. Secondo le ultime ricostruzioni, i controllori di volo avrebbero tentato più volte di fermare il veicolo, cui pure avevano dato il via libera al passaggio in pista, quando si sono accorti dell'arrivo del volo Air Canada.
Morti il comandante e il secondo pilota
Il comandante e il secondo pilota dell'aereo Air Canada che si è scontrato nella notte con un veicolo sulla pista dell'aeroporto Fiorello LaGuardia, a New York, sono morti. Lo riferiscono i media americani. Tredici persone sono rimaste ferite nell'incidente tra cui due vigili del fuoco che erano a bordo del camion.
L'aeroporto LaGuardia il più centrale degli scali di New York
LaGuardia, noto per la sua posizione centrale, è il più piccolo dei tre principali aeroporti commerciali dell'area metropolitana di New York e il più vicino a Manhattan. Gli altri due aeroporti, sono lo scalo internazionale John F. Kennedy, nella zona sud di Queens, e l'aeroporto di Newark-Liberty, sito a Newark. Nonostante la dimensione relativamente modesta dello scalo, il LaGuardia è accessibile ad aeroplani di grandi dimensioni.