In Iran Internet è bloccato. Ignoto il reale numero delle vittime

AGI - L'Iran non aggiorna da settimane i dati ufficiali sul numero delle vittime, mentre le organizzazioni per i diritti umani all'estero si trovano ad affrontare cronici problemi di comunicazione, il che significa che il numero di persone uccise durante la guerra rimane in gran parte sconosciuto. L'ultimo aggiornamento completo sul bilancio delle vittime fornito dal ministero della Salute iraniano risale all'8 marzo, il nono giorno del conflitto: circa 1.200 civili erano stati uccisi nei raid aerei statunitensi e israeliani in tutto il Paese.
Le organizzazioni per i diritti umani all'estero sono da tempo considerate una delle fonti di informazione più affidabili sulla vita all'interno della Repubblica islamica, fortemente censurata. Ma con le connessioni internet globali dell'Iran interrotte e le linee telefoniche fuori uso, queste organizzazioni faticano a raggiungere le loro reti di contatti che rappresentano i loro occhi e le loro orecchie sul campo.
Le stime di Hrana sulle vittime civili
L'organizzazione con sede negli Usa Human Rights Activists News Agency (Hrana), che ha svolto un ruolo importante nel confermare i decessi durante le proteste antigovernative di gennaio, stima che il bilancio delle vittime civili sia di 1.407 persone, tra cui 214 bambini. "Direi che si tratta di un numero assolutamente minimo, semplicemente perché non abbiamo la possibilità di essere ovunque contemporaneamente e di comprendere appieno la portata di ciò che sta accadendo", ha dichiarato Skylar Thompson, vicedirettrice di Hrana. "Considerata la portata e la velocità con cui i luoghi vengono presi di mira in tutto il Paese, è impossibile documentare tutto con la stessa rapidità", ha aggiunto.
I danni documentati dalla Mezzaluna Rossa
La Mezzaluna Rossa iraniana non fornisce stime sulle vittime, ma i suoi ultimi dati indicano che 61.555 abitazioni, 19.000 attività commerciali, 275 centri medici e quasi 500 scuole sono stati danneggiati.
La sfiducia nei dati ufficiali iraniani
La sfiducia nei confronti delle cifre ufficiali iraniane è elevata tra le Ong, soprattutto dopo la sanguinosa repressione delle proteste antigovernative di gennaio. Sebbene l'Iran abbia riconosciuto circa 3.000 morti, per lo più tra le forze di sicurezza, ricercatori e attivisti al di fuori dell'Iran hanno stimato che tra le 7.000 e le 35.000 persone sarebbero state uccise nella repressione indiscriminata. "La Repubblica islamica ha una storia di mancata pubblicazione o raccolta di dati", ha dichiarato Awyar Shekhi dell'organizzazione per i diritti umani Hengaw, con sede in Norvegia.
Il blocco di internet e le difficoltà di comunicazione
Il problema per Hengaw e altri che cercano di fornire un'alternativa credibile ai dati ufficiali incompleti è stato il blocco quasi totale delle connessioni internet dell'Iran con il mondo esterno dall'inizio della guerra, il 28 febbraio. Le autorità iraniane hanno minacciato e arrestato le persone che hanno avuto accesso illegalmente a Internet per inviare informazioni all'estero, a volte accusandole di spionaggio. Anche effettuare chiamate telefoniche in Iran dall'estero è praticamente impossibile.