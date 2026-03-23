Trump: con Iran dialogo costruttivo. Teheran: Nessun negoziato

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato "cinque giorni" di interruzione degli attacchi su obiettivi energetici in Iran, in seguito a due giorni di "conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive" con Teheran.
Trump: "conversazioni produttive tra Stati Uniti e Iran"
"Sono lieto di riferire che gli Stati Uniti d'America e l'Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, conversazioni molto buone e produttive riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente", ha scritto Trump su Truth.
Trump: "in Iran stop agli attacchi alle centrali elettriche per cinque giorni"
"Sulla base del tenore e del tono di queste conversazioni approfondite, dettagliate e costruttive, che continueranno per tutta la settimana, ho istruito al dipartimento della Guerra di rinviare tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche iraniane e le infrastrutture energetiche per un periodo di cinque giorni, fatto salvo il successo degli incontri e delle discussioni in corso", ha aggiunto.
La smentita dell'Iran: "Nessun negoziato con gli Usa. Trump ha avuto paura"
L'Iran ha smentito che vi siano colloqui in corso con gli Stati Uniti, come invece annunciato dal presidente Donald Trump. "Trump ha rinunciato ad attaccare infrastrutture vitali dopo che le minacce militari dell'Iran sono state prese sul serio", ha detto un alto funzionario della sicurezza citato dall'agenzia Fars.
"La pressione dei mercati finanziari e la minaccia delle obbligazioni negli Stati Uniti e in Occidente sono aumentate, e questo è stato un altro fattore significativo in questa marcia indietro", ha aggiunto.
Teheran: "Non ci sono negoziati tra Iran e Stati Uniti"
"Dall'inizio della guerra, alcuni mediatori hanno inviato messaggi a Teheran, ai quali la risposta chiara è stata che continueremo a difenderci fino a quando non avremo raggiunto la necessaria deterrenza", ha chiarito la fonte, "non ci sono stati negoziati e non ve ne sono in corso".