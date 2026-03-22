Israele sotto attacco. Trump: Iran apra Hermuz entro 48 ore

AGI - Israele sta affrontando un nuovo attacco missilistico iraniano diretto verso il centro del suo territorio, mentre nel Nord gli allarmi aerei sono tornati a suonare per un lancio di razzi di Hezbollah dal Libano meridionale. Lo riferisce Canale 12. Si conta almeno un ferito. Nella notte diversi siti hanno subito danni a Holon per un attacco iraniano con bombe a grappolo. Colpita anche una scuola della città che fa parte dell'area metropolitana a sud di Tel Aviv.
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che i missili iraniani hanno colpito il centro del Paese, senza dare dettagli sulle aree colpite e sul numero di proiettili caduti a terra. "Le forze di ricerca e soccorso del Comando del Fronte Interno si dirigono verso le zone d'impatto nel centro di Israele. Il pubblico è invitato a evitare di radunarsi in queste aree", ha detto l'organismo militare in un messaggio pubblicato sul suo account Telegram alle 6,26 ora italiana. Anche le Idf hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi del regime iraniano "nel cuore di Teheran" questa mattina, anche se per ora non sono noti dettagli concreti sulla portata delle operazioni.
Nella notte gli attacchi israeliani
Nella notte le Forze armate israeliane hanno lanciato un attacco contro il centro di Teheran, all'indomani di due devastanti attacchi iraniani nel sud d'Israele. L'esercito "sta attualmente sferrando attacchi contro il regime terroristico iraniano nel cuore di Teheran", si legge in un breve comunicato.
La minaccia di Trump: colpiremo le centrali elettriche
"Se l'Iran non APRIRÀ COMPLETAMENTE, SENZA MINACCE, lo Stretto di Hormuz entro 48 ORE da questo preciso momento, gli Stati Uniti d'America colpiranno e distruggeranno le sue varie CENTRALI ELETTRICHE, COMINCIANDO DA QUELLA PIÙ GRANDE!". Su 'Truth' il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, minaccia Teheran alzando ulteriuormente il livello dello scontro.
Secondo i dati di Open Infra Map, uno strumento di intelligence open-source per la ricerca sulle infrastrutture energetiche, compilato da volontari, l'Iran possiede circa 110 centrali a gas, un piccolo numero delle quali ibride. Secondo quanto riportato sul sito, il Paese gestisce anche impianti solari, idroelettrici, eolici, petroliferi, diesel, a carbone, geotermici e nucleari.
Teheran: attaccheremo tutte le infrastrutture Usa
In seguito all'ultimatum del Presidente statunitense Donald Trump sullo Stretto di Hormuz, le forze armate iraniane hanno annunciato che, in caso di attacco alle infrastrutture energetiche e petrolifere della Repubblica islamica, "tutte le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione saranno attaccate". Le forze armate iraniane - composte dall'esercito, dalle Guardie Rivoluzionarie e dalle forze dell'ordine - hanno minacciato di attaccare anche le infrastrutture informatiche e gli impianti di desalinizzazione.
Un sottomarino nucleare inglese nel Mar Arabico
Come scrive il 'Daily Mail', un sottomarino britannico a propulsione nucleare, equipaggiato con missili da crociera Tomahawk, ha preso posizione nel Mar Arabico, conferendo alla Gran Bretagna la capacita' di lanciare attacchi a lungo raggio qualora il conflitto regionale dovesse intensificarsi.
GUERRA IN MEDIO ORIENTE: LA DIRETTA
08:34 - Arabia Saudita intercetta drone diretto verso Est
L'Arabia Saudita ha intercettato un drone diretto verso l'Est del Paese, dove si trova la maggioranza delle installazioni petrolifere. Lo riferisce Al Jazeera.
6:30 - Attacco di droni iraniani contro base militare a Baghdad
L'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA ha scritto che un attacco di droni ha preso di mira una base militare vicino all'aeroporto internazionale di Baghdad. "La base militare, situata nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad, e' stata nuovamente bersaglio di attacchi di droni", ha scritto l'IRNA, riferendosi a un complesso utilizzato in passato dall'esercito statunitense.
04:41 - Emirati hanno intercettato tre droni iraniani
Gli Emirati Arabi Uniti affermano di stare rispondendo agli attacchi aerei provenienti dall'Iran. "Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e dei droni provenienti dall'Iran", afferma il Ministero della Difesa in un comunicato, spiegando che "i rumori uditi sono il risultato dell'intercettazione di missili e droni da parte dei sistemi di difesa aerea". Un portavoce del ministero ha dichiarato che tre droni sono stati intercettati e distrutti nella regione orientale del Paese.
04:24 - Tre missili contro Riad, uno intercettato 2 in aree vuote
Il Ministero della Difesa saudita ha annunciato che tre missili balistici sono stati lanciati contro la capitale Riad, uno dei quali è stato intercettato e due sono esplosi in aree aperte. Il Ministero della Difesa saudita ha anche dichiarato di aver intercettato e abbattuto altri quattro droni nella Provincia Orientale.
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