Germania, la CDU conquista la Renania-Palatinato. SPD crolla

AGI - Dopo 35 anni, il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha perso la roccaforte della Renania-Palatinato. A spodestarlo alle urne oggi nel Land della Germania sud-occidentale è stata l'Unione cristiano democratica (Cdu) del cancelliere Friedrich Merz. Il voto di oggi è stato celebrato come un "record" dalla formazione di estrema destra Alternativa per la Germania (Afd) che ha più che raddoppiato le preferenze rispetto al 2021, imponendosi come terzo partito. Con il 96% dei voti scrutinati, la Cdu ha ottenuto il 30,9%, l'Spd il 25,9%, AfD il 19,6% e i Verdi il 7,8%.
"La Cdu in Renania-Palatinato è tornata", ha celebrato Gordon Schnieder, candidato leader del partito, sottolineando, nella regione natale dell'ex cancelliere conservatore Helmut Kohl, che gli elettori "hanno scelto il cambiamento e desiderano una migliore politica scolastica, nonché una politica diversa in materia di sicurezza, sanità ed economia". Il candidato di punta dell'Spd, l'attuale primo ministro della Renania-Palatinato Alexander Schweitzer, che guida il Land dal luglio 2014, ha esortato gli elettori a "non nascondere la testa sotto la sabbia". Per ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale sono necessari 51 seggi. Il Partito liberale democratico (Fdpp) - che fa parte del governo tripartito con l'Spd e i Verdi dal 2016 - la Sinistra e i Liberi elettori non sono riusciti a ottenere alcun seggio. Schnieder ha nuovamente escluso un'alleanza con l'estrema destra, il che significa che l'unica via per formare una maggioranza di governo è attraverso alleanze.
L'ottimo risultato dell'Afd, passata dall'8,3% del 2021 a quasi il 20% in queste elezioni la renderà il principale partito di opposizione. La leader, Jan Bollinger, ha celebrato il "miglior risultato nella Germania occidentale" del suo partito, con 24 seggi conquistati su 101. La co-presidente dell'Afd, Alice Weidel, ha definito il risultato "da record". La sconfitta dei socialdemocratici avrà ripercussioni a livello federale: le elezioni di oggi sono state le seconde di quest'anno, dopo quelle del Baden-Württemberg, Land sempre del Sud-Ovest, e prima di quelle della Sassonia-Anhalt e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, entrambe regioni orientali, e di quelle della città-stato di Berlino. Nelle elezioni del Baden-Württemberg, l'Afd ha quasi raddoppiato i suoi voti (arrivando al 18,8%) e si è assicurata il terzo posto, dietro ai Verdi e alla Cdu.
Conseguenze per il governo federale e la leadership Spd
La schiacciante sconfitta dell'Spd nel Baden-Württemberg, dove ha perso metà dei voti rispetto al 2021 e ha ottenuto il suo peggior risultato di sempre, e la sconfitta di oggi in Renania-Palatinato, dove ha perso il governo regionale dopo 35 anni, avranno conseguenze per il governo federale di Friedrich Merz. La performance dei socialdemocratici aggraverà la crisi che stanno affrontando a livello nazionale e indebolirà gravemente la leadership dei co-leader Bärbel Bas e Lars Klingbeil, rispettivamente ministri del Lavoro e delle Finanze nel governo Merz. Bas ha riconosciuto che la dirigenza del partito a Berlino deve assumersi le proprie responsabilità. "Nelle prossime settimane, in seno alla dirigenza, dovremo valutare con chiarezza se la strada intrapresa da Lars Klingbeil e da me sia quella giusta e se intendiamo percorrerla", dopo dieci mesi alla guida del partito, ha dichiarato.