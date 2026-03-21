Il WP svela un piano di Mosca per aiutare Orban

AGI - Un'unità dell'SVR, il servizio segreto estero russo, aveva proposto di inscenare un finto attentato al primo ministro ungherese, Viktor Orban, per aiutarlo a vincere le elezioni del prossimo 12 aprile, che vedono l'opposizione in vantaggio. Lo riporta il Washington Post, che cita un documento interno dell'SVR ottenuto e autenticato da un servizio di intelligence europeo.
Secondo il documento, la maggioranza degli elettori ungheresi - il 52,3% - si dichiara insoddisfatta della situazione nel Paese, con un malcontento che si estende persino alle aree rurali (50,8%), tradizionalmente roccaforti di Fidesz, il partito del premier.
La logica del presunto piano russo
La logica dichiarata del presunto piano russo, scrive il quotidiano USA, era spostare la campagna "dal piano razionale delle questioni socioeconomiche a uno emotivo, dove i temi chiave sarebbero diventati la sicurezza dello Stato, la stabilità e la difesa del sistema politico".
La reazione del Cremlino
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha liquidato l'articolo come "un altro esempio di disinformazione".