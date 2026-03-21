Il WP svela un piano di Mosca per aiutare Orban
Il WP svela un piano di Mosca per favorire Orban alle elezioni 
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Il WP svela un piano di Mosca per favorire Orban alle elezioni

Il servizio segreto russo (SVR) voleva inscenare un finto attentato al premier ungherese per aiutarlo a vincere il prossimo 12 aprile
Francesco Russo
Il WP svela un piano di Mosca per aiutare Orban
AFP - Viktor Orban
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AGI - Un'unità dell'SVR, il servizio segreto estero russo, aveva proposto di inscenare un finto attentato al primo ministro ungherese, Viktor Orban, per aiutarlo a vincere le elezioni del prossimo 12 aprile, che vedono l'opposizione in vantaggio. Lo riporta il Washington Post, che cita un documento interno dell'SVR ottenuto e autenticato da un servizio di intelligence europeo.

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Secondo il documento, la maggioranza degli elettori ungheresi - il 52,3% - si dichiara insoddisfatta della situazione nel Paese, con un malcontento che si estende persino alle aree rurali (50,8%), tradizionalmente roccaforti di Fidesz, il partito del premier.

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La logica del presunto piano russo

La logica dichiarata del presunto piano russo, scrive il quotidiano USA, era spostare la campagna "dal piano razionale delle questioni socioeconomiche a uno emotivo, dove i temi chiave sarebbero diventati la sicurezza dello Stato, la stabilità e la difesa del sistema politico".

La reazione del Cremlino

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha liquidato l'articolo come "un altro esempio di disinformazione".

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