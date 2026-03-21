Cia e Mossad concordi: Mojtaba Khamenei è ancora vivo

AGI - Gli Stati Uniti e Israele ritengono, sulla base di alcune informazioni di intelligence, che Mojtaba Khamenei sia ancora vivo ma stanno cercando segnali, anche per capire chi detiene il potere ora a Teheran mentre la nuova Guida Suprema resta silente. Lo ha rivelato Barak Ravid di Axios.
Le prove
Tra le prove che sia vivo, una fonte a conoscenza dei dettagli ha citato tentativi da parte di alti funzionari iraniani di organizzare incontri faccia a faccia con lui, falliti per motivi di sicurezza. Allo stesso tempo, un funzionario americano ha fatto notare come a Washington stiano ancora cercando di capire chi prenda realmente le decisioni a Teheran: "Non abbiamo prove che sia effettivamente lui a impartire gli ordini. È a dir poco bizzarro. Non crediamo che gli iraniani si sarebbero presi la briga di scegliere un uomo morto come leader supremo, ma allo stesso tempo non abbiamo prove che sia effettivamente il leader di fatto".