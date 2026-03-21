Iran: missili contro base Usa nell'Oceano Indiano

AGI - Il 22esimo giorno di guerra in Iran e in Medio Oriente segna una nuova fase del conflitto nel Golfo. Teheran ha lanciato nella notte due missili balistici contro l’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano dove si trova una base militare anglo-americana. Il bersaglio non è stato colpito. Intanto Israele lancia un nuovo attacco contro il regime: pioggia di missili e droni a Teheran dalle prime ore del mattino.
Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita e la consegna di petrolio iraniano già in navigazione fino al 19 aprile. Dal canto suo l'Iran alle navi giapponesi di attraversare lo Stretto di Hormuz, al centro della guerra dell'energia e corridoio nevralgico per le esportazioni mondiali di petrolio.
Intanto Teheran alza i toni rinnovando le minacce agli Stati Uniti e a Tel Aviv: "funzionari israeliani e americani diventeranno un bersaglio "in qualsiasi parte del mondo compresi i luoghi di svago e turistici nel contesto dell’escalation del conflitto in Medio Oriente".
La diretta
06.17 L'Iran permette alle navi giapponesi ad attraversare lo Stretto di Hormuz
L'Iran è disposto ad aiutare le navi giapponesi ad attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi all'agenzia Kyodo News in un'intervista pubblicata oggi. Il Giappone dipende dalle importazioni di petrolio greggio dal Medio Oriente, la maggior parte delle quali transita attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta commerciale cruciale per l'approvvigionamento mondiale di carburante. In pratica, l'Iran ha bloccato l'accesso allo stretto in risposta agli attacchi sferrati da Israele e dagli Stati Uniti, lasciando i paesi che dipendono da questa rotta marittima a lottare per trovare alternative e attingere alle proprie riserve.
04.06 Israele bombarda "obiettivi del regime" a Teheran
Le forze israeliane hanno attaccato "obiettivi del regime iraniano" a Teheran nelle prime ore di oggi, secondo quanto riferito da fonti militari, a tre settimane dall’inizio dell’offensiva di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. “Le Forze di Difesa di Israele (IDF) stanno attaccando obiettivi del regime terroristico iraniano a Teheran”, ha dichiarato l'organizzazione in un comunicato appena due ore dopo aver annunciato bombardamenti contro posizioni del gruppo sciita libanese Hezbollah nella periferia sud di Beirut.
03.58 L'Iran lancia due missili contro la base militare aglo-americana Diego Garcia
L'Iran ha lanciato due missili balistici verso la base anglo-americana di Diego Garcia, situata nel cuore dell'Oceano Indiano. Lo scrive il 'Wall Street Journal' che cita diversi funzionari statunitensi spiegando che nessuno dei due missili lanciati verso questa base, situata a circa 4.000 chilometri dal territorio iraniano, ha colpito il bersaglio. Uno dei missili ha avuto un guasto in volo mentre una nave da guerra americana ha lanciato un missile per intercettare il secondo, secondo due dei funzionari. Dal Pentagono nessun commento
01.50 Teheran minaccia: funzionari Usa e israeliani bersaglio ovunque nel mondo
Funzionari israeliani e statunitensi diventeranno un bersaglio "in qualsiasi parte del mondo", compresi i luoghi di svago e turistici, nel contesto dell’escalation del conflitto in Medio Oriente. Lo ha affermato il generale di brigata Abolfazl Shekarchi, portavoce delle Forze armate iraniane, aggiungendo che “d'ora in poi, secondo le informazioni in nostro possesso, nemmeno i luoghi ricreativi e turistici in tutto il mondo saranno sicuri per voi”.
00.58 Gli Usa autorizzano la vendita di petrolio iraniano presente sulle navi
Gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita e la consegna di petrolio e prodotti petroliferi iraniani presenti su navi prima del 20 marzo, fino al 19 aprile, nella speranza di arginare l'impennata dei prezzi dell'energia causata dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro delle Finanze americano Scott Bessent aveva dichiarato giovedì che gli Stati Uniti stavano valutando di allentare le sanzioni contro l'Iran, per consentire queste transazioni. Aveva precisato che tale allentamento si sarebbe applicato esclusivamente al petrolio iraniano già stoccato in mare su navi. Tuttavia, Teheran ha affermato venerdì di non disporre di alcuna eccedenza di greggio in mare