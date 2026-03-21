Iran: 'A Hormuz passaggio sicuro per le navi del Giappone'

AGI - Teheran è disposta ad aiutare le navi giapponesi ad attraversare lo Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista all'agenzia di stampa Kyodo News. "Non abbiamo chiuso lo Stretto. Dal nostro punto di vista, è aperto", ha affermato il capo della diplomazia della Repubblica islamica, sottolineando che Hormuz è "chiuso solo alle navi appartenenti ai nostri nemici, ovvero ai Paesi che ci attaccano. Per gli altri, le navi possono attraversarlo".
"Devono solo contattarci per discutere di come questo transito possa avvenire", ha aggiunto Araghchi, sostenendo che Teheran è pronta a garantire il passaggio sicuro al Giappone.
Il Paese del Sol Levante, quarta economia mondiale, è il quinto maggiore importatore di petrolio, con il 95% proveniente dal Medio Oriente e il 70% che transita attraverso lo Stretto di Hormuz. All'inizio della settimana, Tokyo ha annunciato l'inizio del rilascio delle sue riserve strategiche di petrolio, tra le più grandi al mondo.