Dieci anni fa gli attentati a Bruxelles

AGI - Dieci anni dopo gli attentati all'aeroporto di Zaventem e alla stazione della metro di Maelbeek, Bruxelles si stringe in un weekend di commemorazioni e ricordi. Questa mattina, a pochi passi dal palazzo della Commissione, nella stazione di Maelbeek una catena umana di cittadini e istituzioni ha ricordato le 32 vittime e i circa 340 feriti dei tre attacchi che colpirono il cuore dell'Europa. Nel computo delle vittime, le autorità includono oggi anche una giovane sopravvissuta che, dopo anni di depressione, ottenne l'eutanasia, e un uomo che si tolse la vita in seguito allo shock.
Era il 22 marzo 2016
Alle 7,58, due esplosioni a pochi secondi di distanza devastarono la zona partenze del Terminal A dell'aeroporto di Bruxelles. Secondo gli investigatori, un terzo attentatore era pronto a farsi esplodere ma fu sbalzato via dall'onda d'urto. Le immagini fecero il giro del mondo in pochi minuti, i voli vennero cancellati e il panico dilagò in città. Alle 9:04 le autorità belghe innalzarono al massimo livello l'allerta terrorismo e ordinarono la chiusura di stazioni ferroviarie e metropolitane, ma ciò non bastò a evitare il secondo attacco: un kamikaze si fece esplodere su un convoglio in transito a Maelbeek, causando altre 16 vittime oltre all'attentatore, fratello di uno degli autori dell'attacco all'aeroporto.
Poche ore dopo, in una Bruxelles sconvolta e paralizzata, l'Isis rivendicò gli attentati, citando il ruolo del Belgio nella coalizione internazionale contro il gruppo in Iraq e Siria. Oggi la capitale belga ricorda quel terribile giorno attraverso monumenti e installazioni. "Forget & Remember" è la scritta luminosa proiettata ogni sera lungo la strada che conduce all'ingresso della stazione di Maelbeek, dove all'interno si trova anche il murale commemorativo dell'artista Benoit Van Innis. La società dei trasporti Stib ha realizzato per l'anniversario una serie di manifesti affissi nelle stazioni.
Le commemorazioni
All'aeroporto di Zaventem, nel giardino del Memoriale "Flight in Mind", domani mattina si terrà una cerimonia ufficiale e sarà inaugurata una stele con i nomi delle vittime. Seguirà, in tarda mattinata, la commemorazione al Monumento alle Vittime degli Atti di Terrorismo in Rue de la Loi, alla presenza dei reali del Belgio, del premier Bart De Wever e di alte cariche europee.
Oltre agli appuntamenti istituzionali, saranno numerosi in città i momenti di raccoglimento dedicati alle vittime. Domani, prima delle cerimonie ufficiali, è prevista un'altra catena umana tra l'hotel Sheraton e il terminal dell'aeroporto, con la partecipazione di vigili del fuoco, personale di sicurezza e dipendenti dello scalo. Questa sera invece si esibirà un coro di bambini in un concerto aperto a tutti organizzato dalla Città di Bruxelles. A dieci anni dagli attentati, Bruxelles rinnova il suo impegno a difendere una comunità aperta, solidale e resiliente, contro ogni forma di violenza. Proprio nel pieno spirito europeo.